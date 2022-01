Os Jogos Olímpicos de Londres 2012 não anunciaram a pandemia de covid-19

Publicações em redes sociais garantem que a atual pandemia de covid-19 foi anunciada na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, incluindo como evidências imagens do evento que mostram crianças em camas de hospital, enfermeiras e uma figura fúnebre vestida de preto "segurando uma agulha".



Captura de tela de uma publicação no Facebook feita em 7 de janeiro de 2022 ( . / )

História e cultura britânicas

Dançarinos homenageiam o NHS durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 27 de julho de 2012, no Estádio Olímpico de Londres ( AFP / Odd Andersen)

Bonecos representando Lord Voldemort, dos livros %u201CHarry Potter%u201D, e Child Catcher, da obra %u201CChitty Chitty Bang Bang%u201D, durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 27 de julho de 2012 ( AFP / Olivier Morin)

Bailarinas vestidas de enfermeiras se apresentam durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 27 de julho de 2012, no Estádio Olímpico da capital britânica ( AFP / Mark Ralston)

Imagem adulterada

Comparação entre capturas de tela de uma postagem no Facebook (E) e do vídeo oficial da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres de 2012, feita em 7 de janeiro de 2022 ( . / )

Leia mais sobre a COVID-19

As imagens, que foram compartilhadas dezenas de vezes, circulam com a alegação desde pelo menos abril de 2020.No entanto, as cenas da cerimônia olímpica correspondem a uma homenagem ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e à literatura britânica, segundo fontes oficiais.dizem as publicações compartilhadas no Facebook 3 ) e no Twitter Conteúdo similar também circula em inglês A pandemia de covid-19 tem gerado desde seu início diferentes teorias já desmentidas pela AFP sobre a origem do SARS-CoV-2, como a de que foi criado e patenteado nos Estados Unidos ou que a série de animação “Os Simpsons” o previu em 1993.Também é falso que a emergência sanitária tenha sido anunciada na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Segundo informa a Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu site , a primeira vez que se teve conhecimento sobre o novo coronavírus foi em dezembro de 2019, sete anos após o torneio desportivo de Londres, quando a entidade recebeu uma denúncia sobre casos deem Wuhan, China.A abertura das Olimpíadas de Londres de 2012 foi concebida e dirigida pelo cineasta britânico Danny Boyle (“Trainspotting”, “Slumdog Millionaire”), e parte da cerimônia apresentada em publicações virais foi, na verdade, uma homenagem ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, sigla em inglês) e à literatura infantil britânica, conforme explicado em um vídeo publicado no YouTube em 27 de julho de 2012 no canal oficial dos Jogos Olímpicos, entre os minutos 44:01 e 54:40.(...), descreve também uma publicação sobre as cerimônias de abertura e encerramento da competição no site dos Jogos Olímpicos.Além disso, a página do Comitê Olímpico explica que as cenas viralizadas faziam parte de uma homenagem mais ampla aosUm coral de crianças surdas cantou o hino nacional britânico de pijama durante o evento e 600 profissionais de saúde participaram da coreografia em homenagem ao serviço de saúde britânico gratuito, conforme relatado pela AFP na época.A grande figura sombria que se vê nas imagens virais não se trata da, como afirmam algumas publicações, traçando um paralelo com as vacinas contra a covid-19, mas corresponde a uma representação de Lord Voldemort, o vilão da série de livros de fantasia “Harry Potter”, da escritora britânica J.K. Rowling , publicada entre 1997 e 2007.Da mesma forma, segundo os organizadores olímpicos, a representação artística de uma criança pequena deitada em uma maca, que também é visível nas postagens compartilhadas nas redes sociais, foi uma referência ao Great Ormond Street Hospital ( Gosh ), um centro médico infantil em Londres. No minuto 45:04 do vídeo que mostra a cerimônia completa, é possível ver suas iniciais formadas pelos leitos de hospital.Algumas das publicações viralizadas mostram também uma fotografia de uma vista aérea do Estádio Olímpico de Londres supostamente coberto por um objeto com forma semelhante a um “vírus” azul. Porém, é possível verificar que se trata de uma imagem sobreposta à gravação:No vídeo oficial, naquele momento ( minuto 48 , levando-se em consideração a vista do estádio) essa imagem não é identificada.A AFP já verificou outras publicações sobre as previsões da pandemia de covid-19 ( 1 2 ).