A influenza e o SARS-CoV-2 são vírus diferentes, e a gripe pode, sim, circular no verão

Publicações compartilhadas mais de 11 mil vezes nas redes sociais ao menos desde 24 de dezembro de 2021 afirmam que o surto da variante H3N2 da influenza que ocorre no Brasil não poderia acontecer no verão e sugerem que os casos de gripe reportados são, na verdade, da variante ômicron do vírus SARS-CoV-2.



“Gripe no verão”

Baixa cobertura vacinal

Mas especialistas explicaram à AFP que os dois vírus são diferentes e que o surto de influenza no verão se deve a diversos fatores, como a flexibilização de medidas protetivas que, no inverno, estavam sendo adotadas com mais frequência devido à pandemia da covid-19.(...), dizem publicações compartilhadas em formato de vídeo no Facebook , no Telegram e no Twitter Conteúdos de teor similar também foram compartilhados só em formato de texto ( 1 3 ), alegando quee queTanto a gripe quanto a covid-19 são doenças respiratórias contagiosas, mas elas são causadas por vírus diferentes, apontam os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos., explica a instituição.É possível distingui-los, portanto, pelas famílias às quais pertencem:, ressaltou ao AFP Checamos Anderson F. Brito , virologista e pesquisador científico do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) Em uma coletiva de imprensa de 4 de janeiro de 2022, o responsável pela gestão da covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), Abdi Mahamud, também explicou que trata-se de fato de. A entidade destaca em um texto atualizado em 30 de setembro de 2021 semelhanças e diferenças entre os vírus e as doenças causadas por eles.Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e é. O tipo A da influenza é classificado em subtipos, como o A(H1N1) e o A(H3N2). O surto registrado em vários estados brasileiros no fim de dezembro de 2021 foi impulsionado por uma nova cepa do subtipo H3N2, batizada de Darwin A atualização epidemiológica mais recente sobre a influenza e outros vírus respiratórios da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) , de 28 de dezembro de 2021, também mostra queO mesmo relatório apontou que, no Brasil e no Cone Sul, a circulação da gripe aumentou para níveis pré-pandêmicos.Para Brito, a baixa nos casos de gripe no período pandêmico se explica pelo controle da gripe nos anos de 2020 e 2021, que se deu muito em função do uso constante de máscara e distanciamento, medidas adotadas no contexto da pandemia da covid-19.No Brasil, houve uma mudança de sazonalidade, explicou a pesquisadora e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, Marilda Siqueira , e o avanço da influenza A, que costuma ocorrer nos meses de temperaturas mais baixas, aconteceu durante a primavera e o começo do verão. Essa circulação do vírus coincidiu com uma trajetória predominantemente de queda nos novos casos da covid-19 no país, o que levou muitas pessoas ( 1 3 ) a flexibilizar as medidas restritivas., acrescentou a pesquisadora.Mas apesar da maior prevalência da influenza em períodos mais frios, o virologista Anderson Brito destacou que não é incomum haver casos de gripe no verão, fora dos períodos sazonais:. E concluiu:O aumento dos casos de gripe no fim de 2021 não foi resultado somente do relaxamento das medidas de proteção. Segundo Siqueira, o fato de a influenza ter circulado fora de época pode ter convergido com a queda da resposta imune daqueles que tomaram a vacina contra a gripe em abril , mês de início da campanha de vacinação, e com a baixa cobertura vacinal , afirmou a pesquisadora da Fiocruz.Para José Tadeu Monteiro , pneumologista e coordenador da Comissão Científica de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia,Ele argumenta que o atual aumento de casos de influenza deve servir como um alerta para os riscos de uma maior flexibilização das medidas de proteção no contexto da pandemia da covid-19:[do vírus SARS-CoV-2]Para duas epidemias acontecerem ao mesmo tempo, a exemplo das causadas pelo vírus da influenza e pelo SARS-CoV-2 original e com mutações, como no caso da variante ômicron, basta haver condições favoráveis para a disseminação dos vírus:, concluiu Brito.Para o responsável pela gestão da covid-19 da OMS, Abdi Mahamud, a maior preocupação diante da concomitância das duas é a possível saturação dos sistemas de saúde., alertando que, ao diminuir a vigilância, a doença causada pela influenza tende a voltar com força.Na coletiva de imprensa, Mahmud insistiu:, pedindo a todos que se vacinem.