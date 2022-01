CNN errou na tarja, mas deu informação correta sobre teste negativo de covid-19 de Bolsonaro

A imagem de um programa da CNN Brasil indicando que o presidente Jair Bolsonaro havia testado positivo para covid-19 gerou mais de 50 mil interações nas redes sociais desde 3 de janeiro de 2022, com usuários alegando que o canal espalhou “fake news”.

Mas enquanto a tarja do CNN Prime Time indicava uma informação equivocada, os apresentadores davam a notícia de que o resultado do teste do mandatário havia sido negativo, informação divulgada por outros veículos de imprensa e corrigida na legenda segundos depois. Após o incidente, a emissora publicou uma nota reconhecendo o erro e pedindo desculpas., dizem publicações compartilhadas no Twitter ( 1 3 ), no Instagram ( 1 3 ) e no Facebook ( 1 3 ).- Leia: Médico de Bolsonaro descarta cirurgia por causa de obstrução intestinal As publicações começaram a circular após a transmissão do programa CNN Prime Time de 3 de janeiro de 2022. Às 19h26, o âncora Márcio Gomes anunciou uma última informação que seria dada em seu programa. Ele disse:Enquanto a jornalista Thais Arbex trazia a informação de que o resultado do teste para a covid-19 do presidente havia sido negativo, a tarja inicialmente mostrava o termo “”. Segundos depois, ele foi substituído pela palavra “”.Na ocasião, Arbex disse:Outros veículos de imprensa divulgaram, na noite de 3 de janeiro de 2022, que o mandatário havia testado negativo para a covid-19 após ter dado entrada no Hospital Nova Star, em São Paulo, na madrugada desse mesmo dia, para tratar uma nova obstrução intestinal ( 1 3 ).Em razão do ataque de 2018, o presidente passou por pelo menos quatro cirurgias . A colocação e remoção de uma bolsa de colostomia o tornou mais sujeito a distúrbios intestinais.Com a repercussão do programa nas redes sociais, a CNN divulgou uma errata com um pedido de desculpas, um procedimento de transparência habitual da imprensa, que se diferencia de uma desinformação intencional., diz o texto.Em resposta ao Checamos, a emissora informou conteúdo semelhante ao da nota publicada em seu site.Cerca de duas horas após o encerramento do programa, a CNN também publicou sobre o erro em sua conta oficial no Twitter