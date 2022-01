Terceira dose da vacina anticovid oferece maior proteção contra forma grave da doença

Publicações compartilhadas milhares de vezes desde ao menos 26 de dezembro de 2021 usam como exemplo os casos dos cantores Caetano Veloso e Chico César, vacinados com a terceira dose e infectados com o SARS-CoV-2, para sugerir que os imunizantes contra o vírus causador da covid-19 são ineficazes.



Infecção e transmissão

Resposta imunológica completa

“Acordar” o sistema imunológico

Mas especialistas, agências reguladoras e estudos científicos ressaltam que o papel da vacinação é o de impedir que a doença se desenvolva de forma grave nos indivíduos, para que, consequentemente, haja uma diminuição no número de mortes da população.(...).”, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 ), em formato de vídeo.Conteúdo de teor similar, em referência a Caetano Veloso e Chico César, circulou na mesma plataforma ( 1 3 ), no Instagram ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ).As publicações começaram a circular após o cantor e compositor Chico César ter testado positivo para a covid-19, como informou a imprensa em 24 de dezembro. Dois dias depois, Caetano Veloso divulgou em suas redes sociais que ele e a empresária Paula Lavigne também haviam contraído o vírus SARS-CoV-2., disse.Um boletim sobre a efetividade das vacinas contra a covid-19 utilizadas no Brasil - Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen -, publicado em 9 de dezembro de 2021 pelo projeto Vigivac, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou que,. Os dados específicos de cada um dos imunizantes podem ser conferidos na íntegra do informe.A terceira dose funciona como um reforço para essa proteção, apontou Gustavo Cabral , imunologista e pesquisador de vacinas na Universidade de São Paulo (USP):[Chico César e Caetano Veloso]A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que, embora as vacinas sejam altamente eficazes contra a forma grave da covid-19, hospitalizações e mortes, nenhum imunizante é 100% eficaz. informa a entidade em texto atualizado em 29 de novembro de 2021.Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos vão no mesmo caminho ao apontar , em texto atualizado em 17 de dezembro, que as vacinas contra a covid-19 são eficazes em. E acrescentam:Apesar disso, a instituição também indica que, pelo fato de as vacinas não serem 100% eficazes na prevenção da infecção, algumas pessoas totalmente vacinadas ainda vão se contaminar.Essas pessoas, segundo os CDC, tême,[os vacinados], concluem.Os vacinados[o vírus], disse à AFP a professora Nancy Baxter , diretora da Escola de População e Saúde Global de Melbourne, na Austrália, em 23 de dezembro de 2021.Um editorial de 4 de novembro de 2021 da publicação The Journal of the American Medical Association (Jama) faz uma análise de artigos publicados sobre infecções de pessoas vacinadas contra a covid-19 com imunizantes de RNA mensageiro, como os da Pfizer e da Moderna.No texto, a associação pondera que:A publicação ainda indica que estudos sobre dinâmicas do vírus têm demonstrado que, enquanto a carga viral de pessoas vacinadas pode ser alta como a de indivíduos não vacinados, nos vacinados ela declina mais rapidamente., assegura.Sobre a relevância da terceira dose, ou dose de reforço, sobretudo diante de novas mutações do SARS-CoV-2 e em pessoas com o sistema imunológico mais frágil, Gustavo Cabral ressaltou a importância de ativar a resposta imunológica como um todo:Ele destacou que parte importante da imunidade é a memória celular, que só acontece com as células B e T.[reforço]., completou.Essa potencialização da resposta imune, segundo Cabral, faz com que a terceira dose tenha efeito também mais duradouro.No caso das variantes do SARS-CoV-2, especialmente a mais recente ômicron , isso é ainda mais importante., destacou. Quem toma a terceira dose, portanto, está muito mais protegido, afirmou o pesquisador.O imunologista detalha que, por uma questão de sobrevivência, o sistema imunológico “adormece”, para que o corpo não fique sob estresse contínuo. Por isso, passados alguns meses da primeira e da segunda dose, a produção de anticorpos cai. A terceira dose funcionará, então, de forma a “acordar” o sistema imunológico:, disse Cabral. Marilda Siqueira , pesquisadora e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, também explicou à AFP que o papel das vacinas, especialmente contra as variantes, é evitar casos graves da doença.(...), disse.