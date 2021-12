É falso que vacinas anticovid enfraqueçam sistema imunológico

Captura de tela feita em 23 de dezembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução)

Publicações compartilhadas mais de 500 vezes em redes sociais desde meados de dezembro de 2021 asseguram que as vacinas contra a covid-19 enfraquecem o sistema imunológico de seus receptores, causando uma “síndrome de imunodeficiência adquirida por vacina”, apelidada de “vaids”. Essas afirmações são falsas. Especialistas médicos, incluindo um dos autores do estudo utilizado como base para a alegação, disseram à AFP que os imunizantes não têm esse efeito., dizem algumas das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), Twitter ( 1 3 ) e Instagram Conteúdo semelhante também circula em espanhol As publicações reproduzem uma alegação difundida originalmente em um artigo em espanhol publicado em 12 de dezembro de 2021, intitulado:. O texto foi publicado no site do America's Frontline Doctors, um grupo que já difundiu outras afirmações inexatas verificadas pela AFP ( 1 3 ).O artigo cita um estudo da revista médica The Lancet que descobriu que a proteção das vacinas contra a covid-19 diminui com o tempo. Essa pesquisa ainda não foi revisada formalmente por outros cientistas.Segundo o texto, esse estudo indicaria que[visto] comentou uma usuária em uma das mensagens viralizadas, se referindo a quando o presidente Jair Bolsonaro associou às vacinas contra covid-19 com o risco de desenvolver aids - afirmação pela qual responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).No entanto, um dos autores da pesquisa publicada na The Lancet, Peter Nordstorm , médico do Departamento de Medicina Comunitária da Suécia e professor da Universidade de Umea , classificou essas afirmações como, disse Nordstrom à equipe de checagem da AFP em 15 de dezembro de 2021. O estudo descobriu quea diferentes ritmos segundo o subgrupo. O estudo não faz qualquer menção à supostaNordstrom acrescentou: Pablo Peñaloza-MacMaster , professor assistente de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, concordou:disse à AFP em 16 de dezembro de 2021.explicou Peñaloza-MacMaster.Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos recomendam a aplicação de doses de reforço devido à diminuição da proteção das vacinas anticovid ao longo do tempo.Mas essa recomendação[as vacinas]de quem as recebe, mas queimune, indicou à AFP em 17 de dezembro de 2021 Thomas Russo , chefe da Divisão de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas Jacobs da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos.Russo acrescentou queum enfraquecimento do sistema imunológico, mas que, Jason McKnight , professor assistente clínico da Faculdade de Medicina Texas A&M, também desmentiu as publicações viralizadas no último dia 17 de dezembro:, acrescentou.O artigo viralizado ainda afirma que o estudo da The LancetEmbora a pesquisa tenha concluído que a eficácia das vacinas contra a covid-19, a umdependendo do tipo da vacina, não afirma em nenhum momento que as pessoas não vacinadas tenham menos risco do que as vacinadas. Pelo contrário, diz que os resultados