Proposta de deputada se refere a casamento, não aos termos 'pai' e 'mãe'

Alteração dos termos “pai” e “mãe”

Publicações compartilhadas mais de 570 vezes desde, pelo menos, 11 de dezembro de 2021 afirmam que a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) apresentou um projeto para tirar os termos “pai” e “mãe” da certidão de nascimento e alterar a frase da cerimônia matrimonial quando são declarados “marido e mulher”. Mas isso é parcialmente falso. O PL 4004/21 de autoria da deputada propõe mudar a declaração prevista no Código Civil no momento da cerimônia de casamento sob justificativa de tornar o processo mais inclusivo. Mas não menciona nenhuma alteração na certidão de nascimento. Ao Checamos, a assessoria de imprensa da parlamentar afirmou que Bonavides “nunca apresentou” um projeto para retirar os termos “pai” e “mãe” da certidão de nascimento., diz uma mensagem compartilhada no Facebook, acompanhada de uma foto da parlamentar ( 1 3 ). O conteúdo também foi publicado no Twitter ( 1 3 ) e alegações similares circularam no Instagram ( 1 2 ).Várias postagens compartilham a matéria publicada em um blog no último dia 11 de dezembro.A deputada de fato apresentou um projeto de lei, o PL 4004/21, citado na matéria, que propõe uma alteração no Código Civil para modificar a declaraçãoIsso porque o Artigo 1.535 do Código Civil estabelece a realização do matrimônio civil nos seguintes termos:O projeto de lei de Bonavides propõe uma declaração que não faça referência ao gênero, sob o argumento de refletir a pluralidade de configurações de casais e de famílias, além de assegurar o. O inteiro teor da proposta menciona, por exemplo, a luta dos movimentos LGBTs para que fosse reconhecido o casamento entre casais homossexuais.Segundo a proposta, portanto, o trecho em questão do Código Civil passaria a vigorar com a seguinte redação:Em nenhum momento no texto do PL são mencionados os termosou, nem certidões de nascimento.Uma busca por todos os projetos de lei apresentados pela deputada em 2021 , feita em 20 de dezembro de 2021 pela equipe do Checamos, não trouxe nenhuma proposta que mencionasse a alteração dos termos “pai” ou “mãe” na certidão de nascimento nas respectivas ementas (resumo do projeto de lei). Tampouco há resultados em relação a projetos apresentados pela parlamentar em 2019 ou 2020 , primeiros anos do exercício de seu mandato na Câmara.A deputada também negou a informação em um tuíte publicado em 15 de dezembro., escreveu Bonavides, que também classificou a alegação comoO Checamos indagou a assessoria de imprensa da parlamentar sobre se Bonavides já havia apresentado, em algum momento de sua carreira legislativa, algum projeto de lei propondo retirar os termos "pai" e "mãe" da certidão de nascimento., respondeu a equipe da deputada., assegurou.O tema ganhou repercussão após ser comentado em um programa de rádio de 15 de dezembro pelo apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, que, ao falar sobre o assunto, mencionou a parlamentar e sugeriucom o uso de uma metralhadora Até o momento de publicação desta checagem, o link para a transmissão do programa na íntegra indicava que o conteúdo não estava mais disponível Segundo registros publicados na imprensa ( 1 2 ), o apresentador também recebeu a informação durante o programa de que, na certidão de nascimento, no lugar dos termos “pai” e “mãe”, a parlamentar defenderia que fossem adotados os termosUma busca pelas palavras-chavetrouxe como resultado um texto opinativo que alega que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a substituição dos termosporEm 6 de dezembro de 2021 , a ABGLT informou, por meio de suas redes sociais, que de fato protocolou uma ação, a ADPF Nº 899 , e que o objetivo não seriaos termosjá que, segundo a associação,. O objetivo da proposta, afirmou, seria expandir o uso do campoem documentos oficiais no país,Na petição inicial da associação, protocolada na Corte, a ABGLT expressa: