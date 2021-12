A foto de Geraldo Alckmin atingido por café, e não ovos, é de 2012

Captura de tela feita em 21 de dezembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Uma foto do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin voltou a ser compartilhada nas redes sociais em dezembro de 2021 com a alegação de que mostra o político sendo recebido em Jundiaí (SP) com uma “chuva de ovos”. O episódio, no entanto, ocorreu em 2012 em Campinas, após Alckmin ser atingido no rosto com café, não com ovos., diz uma das publicações no Facebook ( 1 ) junto à foto que também circulou no Twitter ( 1 3 ) e Instagram ( 1 2 ). Alguns usuários detalham que o momento aconteceu no último 13 de dezembro ( 1 2 ).A imagem junto à alegação de que o episódio teria ocorrido em Jundiaí (SP) e com umacircula desde, pelo menos, 2017 Alckmin foi governador de São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 até abril de 2018, quando renunciou ao cargo para concorrer à Presidência da República.Em 15 de dezembro de 2021, ele se desfiliou do PSDB, partido ao qual esteve ligado nas últimas três décadas. As publicações a respeito davoltaram a circular em meio a comentários na imprensa ( 1 3 ) e nas redes sociais ( 1 3 ) sobre a sua eventual integração à chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.Uma busca reversa pela imagem viralizada no Google levou a uma reportagem de 2012 do veículo G1 intitulada:. No site, o registro aparece creditado à agência e banco de imagens FotoArena.Uma busca no acervo da FotoArena com os termos “Alckmin”, “café” e “Campinas” localizou o registro original. De acordo com a legenda, a fotografia foi feita em 14 de outubro de 2012., acrescenta o texto que acompanha a foto no banco de imagens.Em algumas das postagens viralizadas ( 1 2 ), também é possível ver que Alckmin exibia um adesivo amarelo em sua camisa. Na fotografia completa publicada na FotoArena, é possível ver que a etiqueta trazia o número 40, do candidato à prefeitura de Campinas Jonas Donizette pelo partido PSB . Donizette foi eleito prefeito da cidade paulista em 2012, e matérias da imprensa à época também mostram que o então candidato usava o mesmo adesivo ( 1 2 ).Uma busca pelos termoslevou a registros de abril de 2016 sobre um episódio em que um homem em Jundiaí teria, de fato, tentado atirar ovos no então governador de São Paulo ( 1 2 ). Entretanto, os ovos não chegaram a atingir Alckmin, como mostra este registro em vídeo.