Checamos: Comissão Europeia não propôs 'abolir' o Natal

A captura de tela de um artigo com o título “Europa ‘quis’ abolir o Natal 'em nome da inclusão e da diversidade'” foi compartilhada mais de mil vezes em redes sociais desde o início de dezembro de 2021. A alegação é enganosa. No final do último mês de outubro, a Comissão Europeia realmente publicou orientações para tornar o período de final de ano mais inclusivo, mas o texto apenas pedia que funcionários desejassem feliz “festas”, ao invés de feliz “Natal”. O documento, que foi retirado para revisão, não proibia a celebração do feriado religioso., dizem algumas das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e Instagram ao menos desde 5 de dezembro de 2021.As publicações - impulsionadas majoritariamente por usuários portugueses - são ilustradas por uma imagem da comissária da UE para a igualdade, Helena Dalli , segurando um documento. Uma busca reversa no Google mostra que a foto foi tirada no último dia 26 de outubro , quando Dalli apresentou um guia da Comissão Europeia para comunicação inclusiva.O documento desencadeou uma onda de críticas - inclusive por parte do Vaticano - fazendo com que fosse retirado, como confirmou a oficial europeia em 30 de novembro.Como consequência, seu conteúdo foi amplamente noticiado na mídia ( 1 3 ). Nenhum veículo reportou, no entanto, que o guia proibisse ou pedisse o fim do Natal.[feito pelo homem], escreveu o diário britânico The Guardian.O portal suíço RTS listou outros exemplos de recomendações presentes no documento:[policial][operário]Procurado pela AFP, o porta-voz da Comissão Europeia Eric Mamer explicou em 30 de novembro de 2021:[mas]Em 10 de dezembro, outro representante do órgão explicou à equipe de checagem da AFP que o documento já foi retirado, sem chegar a ser adotado pela Comissão Europeia:sinalizou, encaminhando um comunicado da comissária Dalli.Segundo esse texto de 30 de novembro, a iniciativa de redatardos funcionários da Comissão Europeia pretendiaMas, segundo a nota, a versão publicada, o que fez com que Dalli retirasse o guia paraem seu conteúdo.