Vídeo em que CEO da BioNTech diz não ter se vacinado é de dezembro de 2020

Gravação de 2020

Um vídeo no qual o diretor executivo da BioNTech diz não ter sido vacinado contra a covid-19 e que não passará a faixa de “prioridade” foi compartilhado dezenas de milhares de vezes nas redes sociais em vários idiomas desde o início de dezembro de 2021 como se fosse recente. Mas, na verdade, essa entrevista de Ugur Sahin foi realizada no final de 2020, quando a Alemanha estava começando a aplicar as primeiras vacinas em residências para idosos. Sahin foi vacinado no início de 2021, segundo informou a BioNTech à AFP., diz a legenda de uma das publicações, que contêm o vídeo com o trecho da entrevista, compartilhadas dezenas de vezes no Facebook ( 1 2 ), no Twitter ( 1 2 ), no Telegram ( 1 ) e no YouTube ( 1 ).A sequência também circulou em dezembro de 2021 em outros idiomas, como espanhol Durante a entrevista o jornalista pergunta:A isso, Sahin responde:Quando o jornalista volta a perguntar o motivo pelo qual ele não foi autorizado a tomar a vacina, Sahin continua:O vídeo viralizado em dezembro de 2021, contudo, não é atual.Na sequência pode-se ver um microfone com o logotipo “DW”, que identifica a emissora alemã Deutsche Welle.Por meio de uma busca por palavras-chave foi possível encontrar uma versão mais longa da entrevista, publicada no canal da emissora no YouTube em 22 de dezembro de 2020.O trecho mais divulgado nas redes pode ser visto aos 4 minutos e 50 segundos do vídeo original.A entrevista foi publicada alguns dias antes de uma mulher de 101 anos, em um lar de idosos, se tornar a primeira pessoa na Alemanha a ser vacinada contra o novo coronavírus, em 26 de dezembro de 2020.Naquele momento, a vacina era administrada em pessoas com 80 anos ou mais , as mais vulneráveis.Sobre isso, a DW fez uma publicação no Facebook em 9 de dezembro de 2021 declarando que o vídeo foi, acrescentou.Jasmina Alatovic, porta-voz da BioNTech, confirmou à AFP que Sahim recebeu a primeira dose do imunizante contra a covid-19 em meados de janeiro e a segunda, em 11 de fevereiro de 2021. escreveu Sahin em sua conta no LinkedIn em 11 de dezembro de 2021.A AFP verificou alegações semelhantes sobre Sahin em alemão eslovaco , e também sobre Albert Bourla , o CEO da farmacêutica Pfizer, com a qual a BioNTech desenvolveu a vacina Comirnaty contra a covid-19.