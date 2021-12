Revista 'Time' não anunciou processo contra Bolsonaro por capas falsas

Captura de tela feita em 16 de dezembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Capa e enquete



- PERSONALIDADE DO ANO.

- Agradeço aos 2.160.000 eleitores que votaram em mim. Esperamos que Revista TIME nos conceda, de fato, o título respeitando o resultado das eleições. Nossos cumprimentos a Donald Trump pelo segundo lugar.

- PR Jair Bolsonaro.

- Deus, Pátria, Família!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) - PERSONALIDADE DO ANO.- Agradeço aos 2.160.000 eleitores que votaram em mim. Esperamos que Revista TIME nos conceda, de fato, o título respeitando o resultado das eleições. Nossos cumprimentos a Donald Trump pelo segundo lugar.- PR Jair Bolsonaro.- Deus, Pátria, Família! pic.twitter.com/57ghM256aC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 7, 2021

Sem declarações

Publicações que asseguram que a revista norte-americana Time anunciou que entrará com um processo contra o presidente Jair Bolsonaro por “usurpação” da imagem do veículo foram compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde meados de dezembro de 2021. O motivo da queixa seriam as capas falsas que circularam na internet afirmando que o mandatário havia sido eleito a “personalidade do ano” - título concedido anualmente pela Time. Não há, contudo, qualquer registro de anúncio semelhante. À AFP, uma porta-voz da revista também negou o suposto processo., começa o texto compartilhado no Facebook ( 1 3 ), Instagram A mensagem assegura que as capas falsas que circularam nas redes[que]Não há, contudo, qualquer registro de declarações semelhantes.Anualmente, a revista Time publica uma edição especial escolhendo a pessoa que teve o maior impacto nas notícias dos meses anteriores ( para o bem ou para o mal ), a quem chama de. Em 2021, o escolhido pelos editores foi o diretor executivo da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, que ilustrou a capa de 13 de dezembro do periódico.Paralelamente, a revista também cria uma enquete em seu site, perguntando aos internautas quem eles consideraram a. O vencedor da votação online é anunciado antes da escolha dos editores e, esse ano, foi o presidente Jair Bolsonaro.Bolsonaro comentou a escolha no Twitter, dando destaque ao termoNo entanto, alguns usuários acreditaram em capas falsas que circularam nas redes, sugerindo que o mandatário brasileiro havia sido o escolhido dos editores da Time e não dos internautas.Não há, no entanto, qualquer registro de que isso tenha feito com que a equipe de advogados da revista anunciasse um processo contra Bolsonaro.Uma busca no Google pelas palavras-chave- em inglês e português - não levou a nenhuma reportagem sobre o suposto processo. Nada semelhante foi publicado, tampouco, na seção de comunicados da revista norte-americana.Uma pesquisa pelo nome de Bolsonaro dentro do site da Time levou apenas a reportagens sobre o cenário político brasileiro. O mesmo acontece ao buscar o nome do presidente nas contas da revista no Twitter Uma consulta ao portal Wayback Machine - que arquiva páginas da internet e que pode registrar publicações já deletadas de redes sociais - tampouco encontra o anúncio do suposto processo.Por fim, uma busca pelo nome do mandatário brasileiro nos sites dos tribunais do Distrito de Columbia (onde fica localizada a capital norte-americana, Washington) e do estado de Washington ( 1 2 ) também não levou à informação compartilhada nas redes.Contactada pela AFP, uma porta-voz da Time confirmou que éa alegação de que os advogados da revista estariam entrando com um processo contra Bolsonaro.Conteúdo semelhante também foi verificado pela Agência Lupa