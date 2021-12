Pfizer adicionou trometamina à sua vacina para prolongar armazenamento

Captura de tela feita em 14 de dezembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Melhor armazenamento

Substância básica

Ataques cardíacos e miocardite

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o início de novembro de 2021 afirmam que a farmacêutica Pfizer adicionou uma substância utilizada para “estabilizar vítimas de ataques cardíacos” à sua vacina contra a covid-19 administrada em crianças. Segundo as publicações, a mudança estaria relacionada a efeitos colaterais raros relatados após a vacinação. Isso é enganoso. À AFP, a companhia explicou que o propósito do componente, incluído nas vacinas para crianças e adultos, é prolongar o armazenamento do imunizante - função confirmada pela Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) e por especialistas., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ) ao menos desde o último dia 1º de novembro.As publicações acompanham a captura de tela de um artigo em inglês com a mesma alegação, ilustrado com uma imagem de uma criança que chora ao ser vacinada.A matéria, compartilhada também em publicações em italiano búlgaro , afirma que a adição da substância - descrita como um- foide um documento submetido pela Pfizer à FDA.A alegação começou a circular na época em que o órgão norte-americano autorizou o uso da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos no país. Em seguida, o imunizante recebeu o respaldo dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, abrindo caminho para a vacinação de até 28 milhões de crianças.Um documento informativo submetido pela Pfizer à FDA em 26 de outubro de 2021 realmente menciona que a trometamina seria incluída no imunizante. A substância não estava presente na lista de ingredientes da composição original enviada à agência (que pode ser acessada na página 11 deste documento ).Mas o porta-voz da Pfizer Kit Longley disse à AFP que a adição da trometamina visa simplificar e prolongar o período de armazenamento da vacina.Isso, explicou, citando uma melhora significativa nos requisitos de conservação da fórmula anterior.O objetivo das vacinas de RNA mensageiro (mRNA) é fazer com que o corpo sintetize a proteína spike do SARS-CoV-2, que o sistema imunológico reconhecerá como estranha, desenvolvendo anticorpos capazes de defender o organismo em um encontro com o vírus.Antes da mudança, a vacina de mRNA da Pfizer-BioNTech precisava ser armazenada a temperaturas de até -112 graus Fahrenheit (cerca de -80ºC).Além disso, a nova fórmula não será administrada apenas em crianças, já que também foi aceita pela FDA para uso em indivíduos com 12 anos ou mais. A trometamina, disse Longley.Questionado por que a dose de adultos e adolescentes não continha essa substância inicialmente, o porta-voz explicou:Alison Hunt, porta-voz da FDA, também afirmou à AFP que a trometamina, acrescentando que esse componente já foi utilizado em outros imunizantes aprovados, como alguns contra a dengue, a varíola e o ebola.A função da trometamina foi confirmada à AFP pela professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Wanda Pereira Almeida , que deu mais detalhes sobre o funcionamento da substância:Por isso, é comum que sejam adicionados componentes que possam neutralizar essa acidez, como, explicou a doutora em Química., detalhou a professora., destacou Wanda Pereira Almeida.A função estabilizante da trometamina também foi confirmada por Nicolás Torres , do Laboratório de Imunopatologia do IBYME-CONICET de Buenos Aires, que reiterou à AFP que o componente pode ajudar a manter a vacina armazenada por mais tempo:Ao mencionar supostos problemas cardíacos, a alegação viralizada parece fazer referência a efeitos colaterais raros reportados a autoridades de saúde após a vacinação com o imunizante da Pfizer.Mas,, disse à AFP o porta-voz da farmacêutica. E acrescentou:O Comitê Assessor sobre Práticas de Imunização dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos examinou os casos de miocardite - uma inflamação do coração - particularmente em homens de 12 a 29 anos, e concluiu que os benefícios da vacinação continuam superando os riscos.Em seu site, os CDC dizem