Comissão Europeia retira documento sobre linguagem inclusiva

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira (30) ter retirado um documento interno que contém uma série de recomendações para se comunicar de forma "inclusiva", evitando certas palavras e expressões, após um início de polêmica.



"Alguns exemplos dados nas recomendações sobre comunicação inclusiva causaram preocupação", disse a comissária europeia da Igualdade, Helena Dalli, ao anunciar no Twitter a retirada do documento.



Ela acrescentou que seus serviços trabalham em "uma versão atualizada" destas recomendações, redigidas em inglês e destinadas aos funcionários da Comissão para sua comunicação, tanto interna quanto externa.



"Em nome da inclusividade, a Comissão Europeia irá inclusive anular o uso do Natal", criticou no domingo o jornal italiano Il Giornale (direita).



A Comissão recomendava não "pressupor que todo mundo é cristão" e evitar a expressão "o período do Natal", preferindo usar "período de férias".



A comissária maltesa Helena Dalli disse que sua "iniciativa" de redigir recomendações "buscava alcançar um objetivo importante: mostrar a diversidade da cultura europeia e destacar a natureza inclusiva da Comissão Europeia".



Mas reconheceu que a versão publicada não atendia a "este objetivo de forma adequada" e precisava de uma revisão.