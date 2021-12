É montagem a foto de emissora mostrando manequim 'internado' por COVID

Captura de tela feita em 18 de dezembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução)

Matéria da BFMTV

Hospital no Canadá em 2020

Captura de tela feita em 19 de dezembro de 2021 no site da Radio Canada ( . / ) (foto: Reprodução)

Publicações afirmando que, para mostrar como os hospitais da França supostamente estão cheios devido à variante ômicron, uma emissora de TV filmou um manequim deitado em uma maca foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde o último dia 13 de dezembro. Mas a imagem viralizada é uma montagem. Uma emissora canadense fez essa transmissão em abril de 2020, mas para mostrar como funcionava um hospital que atendia pacientes com covid-19. A tarja da emissora francesa BFMTV vista na foto é de uma notícia veiculada em 22 de novembro de 2021, quando a variante ômicron ainda não havia sido detectada no país., assinalam as publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ) desde meados de dezembro de 2021.Nos comentários os usuários demonstravam indignação pela suposta situação transmitida na televisão:A imagem - que mostra um manequim sem um braço e parte do corpo de dois profissionais da saúde - também circulou em espanhol 1 ), inglês francês com alegação semelhante, se trata, na verdade, de uma montagem.A imagem viralizada mostra, na sua parte de baixo, uma tarja com as frases, em tradução livre do francês:Na parte superior, à esquerda, há o logo da BFMTV , uma emissora francesa, e o horário, 22:01.O dia em que o primeiro-ministro francês, Jean Castex, testou positivo foi em 22 de novembro de 2021. A transmissão da BFMTV nesse dia, às 22h01, não mostrava qualquer cena semelhante à vista nas publicações virais.Além disso, a notificação da existência da variante ômicron, inicialmente detectada na África no Sul, foi feita em 25 de novembro de 2021 , ou seja, três dias após a emissora abordar a contaminação do premiê.Na França, o primeiro caso da variante ômicron foi notificado em 2 de dezembro de 2021 A publicação mais antiga com a imagem que o AFP Checamos encontrou foi este tuíte em francês de 10 de dezembro de 2021. Em resposta a um dos comentários, o autor do tuíte disse:Uma busca reversa pela captura de tela na ferramenta Yandex mostrou um registro mais distante da cena, e sem a tarja de informação abaixo, e uma segunda imagem , dessa vez contendo um logo à esquerda escritoUma pesquisa pelos termos em francêslevou a um texto publicado pelo site Radio Canada em 8 de outubro de 2021 sobre a checagem de duas imagens de manequins vistos em macas hospitalares apresentados comode covid-19.No artigo há, então, um link para uma matéria transmitida pela própria Radio Canada em 17 de abril de 2020 e intitulada: “No coração de um hospital de covid-19”, em tradução livre do francês.Há, ainda, a seguinte descrição:Na imagem abaixo é possível conferir o momento do vídeo semelhante ao visto na imagem viralizada, mas em seu contexto original:No vídeo, o médico Mathieu Simon explica como funciona a área do hospital dedicada apenas aos pacientes infectados pela covid-19., diz ao jornalista que o entrevista.Essa sequência foi filmada no início da pandemia, em um momento em que Québec, mas que estavam recebendo pacientes de outras regiões mais atingidas pela pandemia, segundo o médico.O Checamos já verificou outras alegações ( 1 2 ) sobre o suposto uso de manequins para gerar medo ou enganar sobre as internações em meio à pandemia de covid-19.Conteúdo semelhante foi checado pelas equipes da Agência Lupa e do Aos Fatos