Vacinas anticovid não são comparáveis com as de tétano e febre amarela

Captura de tela feita em 5 de janeiro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução)

Febre amarela

Publicações que alegam que as vacinas contra febre amarela e tétano são de dose única e têm duração de dez anos, enquanto os imunizantes contra a covid-19 têm duração de apenas “dois meses”, foram compartilhadas mais de 970 vezes nas redes sociais desde 30 de dezembro de 2021. Mas essa correlação é enganosa. Além de a antitetânica ser administrada em três doses, com uma dose de reforço a cada 10 anos, os especialistas consultados pela AFP explicaram que não se deve comparar vacinas feitas para diferentes tipos de patógenos.questiona uma das publicações compartilhadas no Twitter e no Facebook ( 1 2 ).A virologista Lorena Chaves , pesquisadora da Emory University , em Atlanta, Estados Unidos, disse ao AFP Checamos que, explicou., complementou., disse Chaves.Em uma verificação da AFP sobre uma alegação semelhante, que comparava os imunizantes anticovid com as vacinas contra poliomielite, sarampo e rubéola Alexandre Naime , chefe do departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), indicou queConsultado pelo Checamos, Marcos Freire , assessor científico de Bio-Manguinhos , a unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsável pela produção de vacinas, concordou. Para ele, comparar imunizantes contra tétano e febre amarela com os que protegem contra a covid-19, disse.

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, sem que haja possibilidade de contágio direto de pessoa a pessoa. A maior parte dos casos da doença é registrada no Brasil entre os meses de dezembro e maio e em geral se concentra na região amazônica, embora já tenha havido casos de surtos no Centro-Oeste e no Sudeste.



O Ministério da Saúde recomenda a vacina contra a febre amarela a todos que residem nas áreas de transmissão e aos que pretendem viajar para esses locais. O imunizante é administrado em dose única, sem dose de reforço.



“No caso da vacina febre amarela ocorre uma replicação do vírus vacinal (vírus da febre amarela atenuado) conferindo uma boa resposta humoral (anticorpos neutralizantes) e celular. Esta resposta imunológica confere uma proteção duradoura com a manutenção dos anticorpos neutralizantes e uma boa memória”, disse Freire.



“O segredo dessa vacina ser super eficaz é a combinação dessa tecnologia de vírus atenuado e do patógeno (o vírus da febre amarela), que é muito ‘memorável’ pelo sistema imune, ou seja, gera uma resposta imunológica muito robusta e eficaz, protegendo contra novas infecções”, afirmou Chaves, lembrando, contudo, que a produção de vacinas com vírus atenuado “está caindo em desuso”, porque “não é tão segura para pessoas imunocomprometidas quanto as tecnologias mais atuais”.



Freire ressaltou a diferença entre os patógenos da febre amarela e da covid-19: “É importante dizer que o vírus da febre amarela é muito mais estável geneticamente que os coronavírus e, desta forma, não gera mutantes com capacidade de escapar da proteção induzida pela vacina em prazos relativamente curtos. O vírus atenuado da febre amarela foi desenvolvido há mais de 80 anos e ainda é capaz de proteger contra os vírus da febre amarela que circulam no mundo. Da mesma forma que as vacinas antitetânicas produzidas por diferentes fabricantes protegem contra as toxinas produzidas por diferentes cepas de ‘Clostridium tetani’”.

Frasco vazio de uma vacina contra a febre amarela em um centro de saúde no Rio de Janeiro, em 17 de março de 2017 ( AFP / Yasuyoshi Chiba) (foto: Reprodução)

Tétano

E as vacinas contra a covid-19?