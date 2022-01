Sequência que relaciona superlotação em hospital no Rio de Janeiro ao PT circula sem contexto

Uma combinação de dois vídeos que mostram, respectivamente, uma médica fazendo um desabafo sobre as condições de um hospital público e uma entrevista do ex-presidente Lula a respeito da Copa do Mundo foi visualizada mais de 543 mil vezes desde, pelo menos, 29 de dezembro de 2021.



Hospital Rocha Faria

Entrevista de Lula

Desvio de 242 bilhões na saúde

Mas a sequência viralizada está fora de contexto. O hospital do primeiro vídeo, na época em que a gravação foi feita, era administrado pelo estado do Rio de Janeiro, não pelo governo federal. O trecho foi extraído de uma reportagem onde, na íntegra, a médica cobra medidas da secretaria de Saúde e do governador do Rio de Janeiro., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ). A sequência também circulou no Twitter e no TikTok ( 1 2 ).Na primeira parte do vídeo, é exibido um trecho de uma reportagem na qual uma médica denuncia o excesso de pacientes doentes e as condições presentes no Hospital Rocha Faria, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em determinado momento, a médica diz:Na segunda parte, em sequência, é mostrada uma entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil., afirma o ex-mandatário.Na primeira parte da gravação viralizada, é possível ver o logo da emissora Record TV. Também é citado oUma busca pelas palavras-chavetrouxe como resultado a reportagem original da emissora, publicada em 2012 e atualizada em 2015. Na matéria completa, a médica, identificada como Ângela Tenório, diz:(...)[hospital]Após a fala da médica, a reportagem acrescenta :. O Hospital Estadual Pedro II foi acometido por um incêndio em outubro de 2010, conforme noticiado pela imprensa à época ( 1 2 ).O Hospital Rocha Faria foi inaugurado em 1940 e, em 2012 , era administrado pelo governo estadual do Rio de Janeiro. A partir de 2016, a administração da unidade de saúde passou a ser do município do Rio de Janeiro . O hospital, portanto, não era gerido pela administração federal nem de Lula (2003-2010) e nem de Dilma Rousseff (2011-2016), ambos do Partido dos Trabalhadores.O estado do Rio de Janeiro foi governado por Sérgio Cabral (PMDB) de 2007 a 2014, quando renunciou . Já o município teve como prefeito Eduardo Paes de 2009 a 2016 , antes de ser reeleito para um terceiro mandato em 2018. Em 2008, quando foi eleito pela primeira vez para a prefeitura, Paes era filiado ao PMDB e, em 2018, filiou-se ao DEM para concorrer ao governo do estado e atualmente é filiado ao PSD A segunda parte da sequência viralizada, que contém a entrevista de Lula, foi localizada em uma entrevista concedida pelo ex-mandatário à Rede TVT em setembro de 2013 , por meio de uma pesquisa com as palavras-chaveNa entrevista completa, o mandatário defende a realização da Copa do Mundo no Brasil afirmando acreditar que o evento fortaleceria a imagem do Brasil no exterior .[que ter].Segundo a Matriz de Responsabilidade Consolidada da Copa do Mundo de 2014 , foram gastos, no total, R$ 27,1 bilhões para a realização do evento esportivo no país, o que equivale, hoje, a cerca de R$ 43 bilhões , em valores corrigidos pelo IPCA. Esse valor incluiu gastos e investimentos do governo federal, de governos locais e também da iniciativa privada, como é possível ver no documento consolidado.Algumas das publicações viralizadas citam que o governo petista desviou R$ 242 bilhões da área da saúde.Uma pesquisa com os termoslevou a um artigo da Revista Veja de julho de 2020 que contém a alegação. O próprio texto explica, porém, que chegou a esse valor calculando o quanto foi arrecadado com o antigo imposto CPMF e, a partir disso, o quanto os governos do partido deixaram de gastar na área da saúde para que os recursos arrecadados fossem empregados em outras áreas., diz o texto.O Partido dos Trabalhadores já se pronunciou anteriormente sobre a cifra.