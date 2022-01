Vídeo antigo de protesto contra Lula em Chapecó circula como se fosse em Santa Maria e Recife

Uma gravação em que dezenas de carros bloqueiam uma estrada aos gritos de “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” tem sido compartilhada mais de 8 mil vezes desde, pelo menos, 2 de janeiro de 2022.



Captura de tela feita em 5 de janeiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Comparação feita em 5 de janeiro de 2022 entre uma publicação no Twitter de 2022 (E) e uma feita em Chapecó, SC, em 2018 ( . / )

Segundo usuários nas redes sociais, a filmagem mostraria a recepção ao ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva neste mês em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou em Recife, capital de Pernambuco.Mas isso é falso. O protesto ocorreu em 2018 em Chapecó, Santa Catarina, quando o ex-presidente fez uma caravana pelo sul do país., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ). Usuários no Twitter ( 1 3 ) e no Facebook ( 1 3 ) também compartilharam as imagens afirmando que teriam sido gravadas em Recife.Uma busca reversa por um dos fragmentos da gravação viralizada usando a ferramenta InVid-WeVerify * no motor Yandex trouxe como resultado o mesmo vídeo publicado no YouTube de 25 março de 2018 intitulado: “LULA SUA CASA CAIU COMPANHEIRO,O SUL DANDO EXEMPLO”.Em 19 de março de 2018, o ex-mandatário iniciou uma caravana de aproximadamente dez dias que passou por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O evento foi marcado por tensão entre apoiadores e adversários do ex-presidente. Em 27 de março daquele ano , a caravana foi atingida por disparos. Ninguém ficou ferido. Lula e a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, viajavam em outro veículo. O ex-presidente foi preso em 7 de abril daquele anoNa gravação viralizada, é possível ver uma placa que indica um aeroporto. Uma busca no Twitter com os termos, filtrando os resultados para tuítes publicados em março de 2018, trouxe como resultado uma mensagem que dizia:Uma nova busca por vídeos no Twitter, usando a palavra-chavee como filtros a localização de Chapecó, em Santa Catarina, e as datas de 1º de março de 2018 a 31 de março de 2018, trouxe como resultado uma outra gravação, datada de 24 de março de 2018 , com os mesmos elementos do vídeo viralizado vistos de um outro ângulo, como a placa e um poste localizado no lado esquerdo da tela., diz a publicação, feita no município de Santa Catarina. Este foi o registro mais antigo localizado pela AFP.Usando como ponto de referência o aeroporto de Chapecó, foi possível percorrer uma das vias que leva ao local com a ferramenta StreetView, do Google Maps, e, dessa forma, localizar a mesma placa que aparece nas gravações viralizadas, no acesso Florenal Ribeiro.O Checamos já verificou outras alegações ( 1 2 ) relacionadas à caravana realizada por Lula em 2018.