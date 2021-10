COVID: 2 dos 5 jovens citados nesse vídeo não tinham sido imunizados

Captura de tela feita em 31 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Mortes de adolescentes

Uma jovem recebe sua primeira dose da vacina Pfizer contra a covid-19, em 14 de maio de 2021, em Los Angeles, Califórnia ( AFP / Patrick T. Fallon) (foto: reprodução)

Vacinação suspensa?

O vídeo de uma comentarista desencorajando a vacinação de adolescentes contra a covid-19, alegando que cinco morreram após receber o imunizante da Pfizer, viralizou nas redes sociais desde 27 de setembro de 2021. Entretanto, dois dos jovens citados não tinham sido vacinados contra a doença. No caso dos outros três, não foi estabelecido vínculo causal entre a imunização e os óbitos até o momento, segundo secretarias estaduais e a Anvisa., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ) e no Twitter junto ao vídeo em que Cristina Graeml comenta sobre a vacinação de adolescentes no programa Os Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan.No vídeo viralizado, que não está mais disponível nas redes sociais da emissora, Graeml faz um alerta sobre a aplicação do imunizante da Pfizer, afirmando queEntretanto, em uma busca no Google foi possível localizar a bula do imunizante, com data de setembro de 2021, na qual consta que o medicamento é indicadoA mesma recomendação etária consta na bula do paciente , disponibilizada no site da Anvisa e com data de registro em 23 de fevereiro.Graeml também afirma queuma inflamação no músculo cardíaco . Isso tampouco é verdadeiro, já que o texto informa, na página 2, na seção “O que devo saber antes de usar este medicamento?”, que Anvisa também apontou para o risco de miocardite e pericardite após a aplicação de imunizantes usando tecnologia de RNA mensageiro em uma nota de 9 de julho de 2021, na qual ressaltou que mantinha sua recomendação deA comentarista acrescenta no vídeo viralizado:No entanto, Julia Sani, que faleceu em 14 de setembro de 2021 em Blumenau, Santa Catarina, aos 15 anos, ainda não havia sido imunizada contra a covid-19. Os adolescentes sem comorbidades de sua faixa etária foram vacinados na cidade nos dias 16 e 17 de setembro , de acordo com o anúncio da prefeitura da cidade em sua conta no Twitter.À AFP, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina informou que a causa da morte da jovem foi uma parada cardíaca sem relação com qualquer imunizante, já queEsse também foi o caso de Nilmar Moreira de Jesus, que faleceu em Camaçari, na Bahia, aos 15 anos, em 16 de setembro de 2021. Segundo um jornal local , o adolescente passou mal na escola onde estudava e faleceu após atendimento médico. A família do rapaz informou ao veículo que ele não havia sido imunizado contra a covid-19.A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou a informação à AFP:A prefeitura de Camaçari havia anunciado em seu perfil no Instagram no dia 15 de setembro que a vacinação dos jovens de 15 anos seria feita a partir do dia seguinte. Mas, no dia do óbito do adolescente, a vacinação estava suspensa em razão de uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde que excluía os indivíduos entre 12 e 17 anos sem comorbidades de sua campanha nacional de imunização. A decisão foi revertida dias depois.Outra jovem mencionada no vídeo, Isabelle Borges Valentim, de São Bernardo do Campo, faleceu em 2 de setembro de 2021, aos 16 anos, após a aplicação da primeira dose do imunizante da Pfizer.Em nota divulgada em 17 de setembro de 2021, o Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo afirmou que uma investigação hospitalar e domiciliar sobre o caso levou à conclusão de queDe acordo com o órgão, o quadro clínico da jovem e os exames complementares da adolescente sugerem que ela tinha Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PTT), uma doença autoimune., conclui a nota.Quanto aos outros dois adolescentes que faleceram em outras cidades de São Paulo - João Pedro Bordino Frazão, de Marília, e Samuel Veríssimo da Silva, de Jaú -, a secretaria de saúde do estado informou à AFP quee queConsultada pela AFP, a Anvisa afirmou quee queA aplicação do imunizante da Pfizer em adolescentes foi aprovada em 11 de junho de 2021 pela Anvisa . Na época, a mesma autorização já havia sido concedida pelas agências regulatórias de saúde dos Estados Unidos e da União Europeia

No vídeo, a comentarista diz, ainda, que “o Reino Unido suspendeu vacinação de adolescentes saudáveis” assim como a Rússia e a Noruega, “porque começaram a aparecer relatos de adolescentes que infartaram” . Mas a afirmação tampouco é verdadeira.



As principais autoridades de saúde do Reino Unido recomendaram em 13 de setembro de 2021 a administração de duas doses da vacina contra covid-19 para adolescentes saudáveis entre 12 e 15 anos. Na Noruega , as indicações de imunização variam de acordo com a situação de saúde dos adolescentes, mas as duas doses de vacinação estão disponíveis para essa faixa etária, de acordo com o Instituto de Saúde Pública do país. Em nenhum dos dois casos a AFP encontrou registros de que tenha havido uma suspensão.



Na Rússia, a vacina é indicada, até o momento, para pessoas a partir de 18 anos, segundo informações disponíveis no site do Ministério da Saúde russo. A AFP não encontrou registro de que a vacinação de adolescentes tenha sido iniciada no país e posteriormente suspensa.

