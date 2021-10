É enganoso dizer que imunidade natural contra COVID é melhor do que vacinas

Captura de tela feita em 30 de setembro de 2021 de um tuíte ( . / ) (foto: reprodução)

Natural versus vacinal?

Anticorpos

Estratégia

Estudo em Israel

Após a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova York para a Assembleia Geral da ONU em setembro de 2021 e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que o acompanhava, ter testado positivo para a covid-19, usuários alegaram nas redes sociais que a “imunidade natural é melhor” do que a gerada pelas vacinas. No entanto, especialistas consultados pela AFP explicaram que a imunidade natural “é boa, mas incerta”, e que a vacinação é a melhor estratégia a ser adotada, por produzir resposta imune sem envolver os riscos da infecção pelo SARS-CoV-2., diz uma das publicações compartilhadas no Twitter 1 ).Afirmações no mesmo sentido têm circulado no Facebook 1 ) e em espanhol As publicações fazem referência à viagem do presidente Bolsonaro e sua comitiva para Nova York. Enquanto o mandatário, que anuncia não ter tomado o imunizante contra a covid-19, testou negativo após a viagem, seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo depois de ter tomado as duas doses da vacina.Segundo os usuários isso provaria que ae que aNo entanto, embora não haja consenso sobre qual imunidade pode ser mais robusta, especialistas consultados pela AFP concordam que a vacinação é a melhor estratégia a ser adotada para conter a pandemia, já que produz imunidade sem envolver os riscos associados à infecção. Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos indica que há três tipos de imunidade: inata, ativa e passiva. A primeira abrange o sistema de defesa com o qual se nasce; a segunda é a desenvolvida quando se expõe a um agente biológico (como um vírus), seja por meio da infecção ou de uma vacina; e a última é quando se recebe anticorpos, em vez de gerá-los por meio do próprio sistema imune, como no caso de um bebê que os recebe da mãe, ou no caso de uma transfusão de sangue.Em relação à imunidade natural adquirida após a infecção pelo vírus, a virologista chilena Vivian Luchsinger explicou à AFP que ela éMas isso não significa que se expor à infecção seja melhor do que se vacinar, já que os efeitos da covid-19 são imprevisíveis.(...), acrescentou. Ligia Kerr , epidemiologista e professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará, concordou:Além do risco de morte associado à infecção, Evaldo Stanislau , médico infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), apontou que a imunidade natural funciona como uma loteria.Mas isso pode mudar com a vacina. Ele resumiu:Não há certeza, até o momento, sobre quanto tempo duram os anticorpos gerados tanto pela infecção natural quanto pela vacinal . Contudo, Ricardo Rabagliati , infectologista do Hospital Clínico da Universidade Católica do Chile, ressaltou que a administração de várias doses permite prolongar o período de imunização., disse.Nesse sentido, Rabagliati apontou:Quem desenvolve a forma leve da doença, por exemplo,, aponta Kerr. Ela sinaliza que a imunidade na covid-19 também depende da resposta celular, mas que a queda de anticorpos neutralizantesEste estudo , que analisa níveis de anticorpos de pacientes previamente infectados pela covid-19, tem conclusão no mesmo sentido:Os especialistas consultados concordaram sobre a vacina ser imunogênica - quando induz resposta imune - e ressaltaram que ela diminui muito a chance de a doença evoluir com gravidade.O caso do ministro Queiroga seria um exemplo. Ele cumpriu os 14 dias de isolamento em um hotel, sem necessidade de hospital e sem que a doença se desenvolvesse com gravidade ou provocasse risco de vida, apontou Stanislau. Em 3 de outubro, o ministro divulgou em sua conta no Twitter que testou negativo, e assim, retornou ao Brasil.Comparadas as duas formas de adquirir imunidade, a via da vacinação destaca-se pela eficácia e segurança, apontou Kerr.Além da maior segurança, a epidemiologista destacou que a resposta imune produzida pela vacina é excelente. Considerando todos esses fatores, Kerr concluiu que a vacinação fazRabagliati concordou que, na comparação entre a imunidade natural e a vacinal,, masEm seu site , o Ministério da Saúde destaca que vacinar toda a população é uma prioridade:Outros órgãos governamentais e organizações internacionais recomendam a vacinação como estratégia para conter a pandemia. Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos destacam que a população deve tomar a vacina contra a covid-19, mesmo os que já se infectaram, poisEles acrescentam que Organização Mundial da Saúde (OMS) vê o acesso equitativo a vacinas seguras e eficazes como fundamental para acabar com a pandemia de covid-19.A organização diz que. Por isso, defendeO Instituto Pasteur de Montevidéu insistiu

Algumas mensagens compartilhadas nas redes sociais fazem referência a uma suposta vantagem da imunidade natural sob a vacinal. Usando dois estudos israelenses não revisados por pares como base, as postagens alegam que a primeira protegeria entre 6 e 13 vezes mais da covid-19 que a segunda ( 1 , 2 , 3 ). A afirmação também circulou em espanhol ( 1 , 2 , 3 ).



Ao buscar em inglês no Google os termos “Israel estudo imunidade natural” , foi possível chegar a este estudo preliminar, sem revisão de pares, divulgado em 25 de agosto de 2021 e realizado em Israel. Nele, conclui-se que “a imunidade natural confere uma proteção mais duradoura e mais forte contra a infecção, a doença sintomática e a hospitalização causada pela variante delta do SARS-CoV-2” em comparação à imunidade adquirida após as duas doses da vacina Pfizer.



Contudo, o estudo acrescenta: “As pessoas que estavam previamente infectadas pelo SARS-CoV-2 e receberam uma dose da vacina obtiveram proteção adicional contra a variante delta” .



Uma das postagens difundidas no Facebook também cita este estudo , sem revisão de pares, divulgado em 24 de abril de 2021. Ele ressalta que a resposta imune de pessoas previamente contagiadas pela covid-19 em comparação com a daquelas que se vacinaram foi similar.



“Este estudo sugere que tanto a vacina BNT162b2 [Pfizer] como a infecção prévia por SARS-CoV-2 são efetivas tanto contra a infecção posterior por SARS-CoV-2 como contra outros resultados relacionados à covid-19. Isso põe em questão a necessidade de vacinar pessoas previamente infectadas recentemente (até seis meses)” , destaca-se no final do artigo.



*Esta verificação foi realizada com base em informações científicas e oficiais sobre o novo coronavírus disponíveis na data desta publicação.

