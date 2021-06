Guinness não registrou que ato a favor de Bolsonaro bateu o recorde de maior motociata"

Captura de tela feita em 14 de junho de 2021 de uma publicação no Facebook

Recorde mundial?

Mais de um milhão de motos?

Captura de tela feita em 14 de junho de 2021 de uma publicação no Facebook

Publicaçõesmais de 8 mil vezes em redes sociais desde o último dia 12 de junho asseguram que o Guinness World Records informou que o ato a favor do presidente Jair Bolsonaro realizado em São Paulo no mesmo dia reuniu 1.324.523 motos, batendo o recorde de “maior motociata do mundo”. A entidade confirmou à AFP, no entanto, que não registrou qualquer recorde envolvendo o evento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o ato reuniu, na verdade, cerca de 12 mil motocicletas., começa uma das publicações amplamente compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 )., continua o texto.As postagens fazem referência a um passeio de moto de apoiadores de Bolsonaro, realizado com a presença do presidente em São Paulo, em 12 de junho.participou de atos semelhantes em Brasília e no Rio de Janeiro no último mês.O evento a favor do presidente não entrou, no entanto, nos recordes do Guinness.Uma consulta ao site do Guinness World Records em 14 de junho não localizou qualquerao passeio de moto pró-Bolsonaro, ou mesmo a um recorde deEntre os recordes registrados pela entidade há apenas passeatas de tipos específicos de motos, como a maior parada com motos Harley Davidson , o maior evento de motos militares ou automáticas Procurada pela AFP, a assessoria de imprensa do Guinness confirmou que não registrou qualquerenvolvendo o passeio de moto realizado em São Paulo em 12 de junho de 2021.Em nota enviada em 14 de junho, uma porta-voz da organização afirmou que o Guinness não aceita, acrescentou.Mesmo se um recorde tivesse sido quebrado, o Guinness não teria tido tempo hábil de registrar o marco no momento em que as publicações começaram a ser compartilhadas.Como detalha em seu site , o prazo para a análise inicial de qualquer inscrição é de 12 semanas. Esse processo pode ser agilizado mediante o pagamento de uma taxa de até 1.000 dólares, mas ainda demoraria cinco dias úteis.Ao contrário do alegado nas redes, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) estima que cerca de 12 mil motos tenham participado do ato do último sábado.Segundo informou à AFP, este cálculo é feito com base em, acrescentou, em nota.



Em termos comparativos, a quantidade de mais de 1,3 milhão de motos citada nas redes é superior à de toda a frota de motos de São Paulo. Segundo dados do Denatran, em abril de 2021 havia 1.255.867 milhão de motos e motonetas no município paulista.



A equipe de checagem da AFP já verificou outras peças de desinformação sobre protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro em 2021 (1, 2, 3).



Conteúdo semelhante a este também foi checado pelos sites Estadão Verifica e Folha de S.Paulo.

