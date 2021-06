Alexandre Garcia negou a autoria do texto que diz que Bolsonaro é humilhado pela mídia

Captura de tela feita em 11 de junho de 2021 de uma publicação no Facebook

“Eu não peço desculpas pelo que estou postando, pois é realmente assim como me sinto”, começa o texto, atribuído a Alexandre, compartilhado mais de 112 mil vezes nas redes sociais desde meados de março de 2019 e que continua circulando em 2021. Ao longo do artigo, o jornalista indicaria que em toda a sua vida nunca um presidente foi tão “humilhado pela mídia até a desgraça, caluniado, ridicularizado, insultado” quanto o atual mandatário Jair Bolsonaro. No entanto, Garcia negou ser o autor de tal texto em mais de uma ocasião.

“Já sobrevivi a 08 eleições presidenciais no Brasil antes de nosso atual presidente Bolsonaro. Em toda a minha vida, nunca vi ou ouvi falar de um presidente sendo examinado sobre cada palavra que ele fala, humilhado pela mídia até a desgraça, caluniado, ridicularizado, insultado, ameaçado de morte, ter por alguns tentado denegrir a imagem de nossa Primeira Dama, e ter seus filhos também insultados e humilhados. Estou verdadeiramente envergonhado da mídia do meu país”, diz um trecho do texto compartilhado no Facebook ao longo de 2019 (1, 2, 3), 2020 (1, 2) e 2021 (1, 2).



A alegação circulou igualmente no Instagram (1, 2, 3) e no Twitter (1, 2), e foi enviada ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.





Ao final do texto, Alexandre Garcia supostamente teria escrito: “Não canso de repetir, se você está num avião e não gosta do piloto, você não torce pra ele cair, torce? ENTÃO FAÇA-ME O FAVOR!!! [...] Você pode não gostar do presidente, mas torcer contra sua pátria, contra seu povo e contra você mesmo é muita canalhice. Se concorda comigo, passe para a sua rede de contatos. Se não concorda, finja que não leu, pois, como disse acima, não vou responder a ninguém”.

Uma pesquisa no Google pela frase “Já sobrevivi a 08 eleições presidenciais no Brasil antes de nosso atual presidente Bolsonaro” levou a uma matéria publicada pelo Correio Braziliense em 2 de abril de 2019 mencionando que o jornalista havia desmentido ser autor do texto viralizado nas redes.

De fato, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube em 1º de abril de 2019 Garcia diz:

Uma busca nas redes sociais do jornalista mostra que alguns dias antes ele já havia se manifestado sobre o texto e a atribuição da autoria, como se pode observar em suas páginas no Facebook e no Twitter.

Usando a ferramenta CrowdTangle, pesquisando pela primeira frase do texto viral e selecionando as postagens mais antigas pode-se chegar a uma publicação de 13 de janeiro de 2019 que não faz qualquer menção a Alexandre Garcia ou a outro autor.

Conteúdo semelhante foi checado pelas equipes do Boatos.org, da Agência Lupa e do Estadão Verifica.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.

Quais os sintomas do coronavírus?

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia