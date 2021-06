Ao contrário do dito por Bolsonaro, especialistas veem subnotificação de covid no Brasil

Profissional de saúde realiza teste para identificação de covid-19 em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 2020 (Mauro Pimentel / AFP)

O presidente Jairdenunciou no último dia 7 de junho uma suposta supernotificação de óbitos por covid-19 no Brasil, citando como fonte um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). Posteriormente, o TCU esclareceu que o documento não era de sua autoria, mas uma análise pessoal de um auditor. Ao contrário do que apontaria este relatório, especialistas indicaram à AFP que é muito provável que o número real de mortes por covid-19 no Brasil seja superior ao das estatísticas oficiais.

Ao deixar o Palácio da Alvorada no último dia 7 de junho, Bolsonaro disse a apoiadores que iria divulgar “em primeira mão” um relatório do Tribunal de Contas da União que mostraria que “em torno de 50% dos óbitos por covid-19 no ano passado não foram por covid”.



Segundo dados das secretarias estaduais de saúde, foram registrados oficialmente 194.949 óbitos por covid-19 no Brasil em 2020.





“Muito mais mortes”





Após a fala de Bolsonaro, o TCU esclareceu que a informação citada não estava presente em nenhum relatório do órgão, mas em uma, acrescentou, indicando que seria instaurado um procedimento interno. Segundo reportado por veículos locais, o auditor foi afastado do cargo.Em nova conversa com apoiadores em 8 de junho de 2021, o presidente admitiu queao atribuir o documento ao, mas continuou insistindo na existência de uma supernotificação de óbitos por covid-19 no Brasil., questionou.No entanto, para especialistas, a realidade do Brasil é exatamente oposta à citada por Bolsonaro., disse à AFP Paulo Petry , doutor em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).[que], detalhou o especialista.Outro motivo, citou Petry, é que a covid-19 muitas vezes é, e não sejam diagnosticados, disse o epidemiologista.A identificação da doença também é difícil quando o vírus se manifesta de maneira atípica, explicou à AFP o infectologista Evaldo Stanislau , do Hospital das Clínicas, em São Paulo., afirmou.

Mesmo quando o teste é realizado, o resultado pode não ser confiável, destacou Stanislau. “Muitas vezes a amostra pode sair como negativa, mas é um falso negativo porque colheu no momento errado, porque [o laboratório] transportou errado”, entre outros problemas técnicos. Resultados falso positivos também são possíveis, mas mais raros, como explicou o editor-chefe da Harvard Health Publishing, Robert Shmerling, em artigo de agosto de 2020.

Todas essas possíveis falhas no processo de diagnóstico podem afetar o preenchimento das declarações de óbito, impactando diretamente na contagem de mortes por covid-19, explicou o infectologista: “Então, o sistema naturalmente te empurra para a subnotificação”.

Estudos reforçam subnotificação

De fato, no início de maio de 2021, o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME, na sigla em inglês) da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, estimou que o Brasil já deveria ter 595.903 mortes por covid-19, consideravelmente mais do que as 408.680 registradas oficialmente na época.

“Muitas mortes por covid-19 não são reportadas porque os países só reportam mortes que acontecem em hospitais ou em pacientes com infecções confirmadas. Em muitos lugares, os sistemas de notificação fracos e o baixo acesso ao sistema de saúde aumentam esse desafio”, aponta o relatório.



No Brasil, um estudo com participação de pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) também estimou a existência de “alta subnotificação de mortes por covid-19”, ao identificar um excedente de mortes por causas naturais em quatro cidades durante a pandemia do coronavírus.



Em junho de 2020, um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) também havia apontado um quadro semelhante. De acordo com o levantamento, para cada caso confirmado de covid-19 segundo as estatísticas oficiais, existiam, na verdade, sete casos reais na população dos principais centros urbanos brasileiros.



Até este dia 9 de junho, foram registrados oficialmente 476.792 óbitos por covid-19 no Brasil, tornando o país o segundo com o maior número de mortes pela doença.





