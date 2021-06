Obra concluída em 2015 pelo estado de São Paulo é atribuída nas redes ao governo Bolsonaro

Captura de tela feita em 9 de junho de 2021 de uma publicação no Facebook

Foto da obra concluída





Foto da obra em andamento

Imagens do antes e depois da obra de uma rodovia foram compartilhadas mais de 25 mil vezes em redes sociais desde o último dia 2 de junho como se mostrassem um trabalho realizado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. “Enquanto osatacam o Presidente, o governo federal segue trabalhando”, garantem as postagens. Mas as fotos retratam, na verdade, uma obra iniciada em 2013 e concluída em 2015 pelo governo do estado de São Paulo no município de Bauru.As imagens, que mostram o mesmo trecho de uma rodovia - primeiro em obra e, depois, já finalizada -, circulam amplamente no Facebook ( 1 3 ), Instagram , comentou um usuário em uma das postagens, mencionando o ministro da, Tarcísio Gomes de Freitas.As fotos compartilhadas nas redes não mostram, no entanto, uma obra conduzida pelo governo do presidente JairUma busca reversa pela imagem da estrada finalizada no buscador TinEye indica que o registro já havia sido publicado no portal do estado de São Paulo. Ao clicar na matéria , sobre a inauguração de uma obra na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321) em Bauru, pode-se perceber que ela tinha data de fevereiro de 2015.Em 10 de junho de 2021, a imagem não estava mais disponível no site, mas uma busca na conta do governo de São Paulo no Flickr por imagens publicadas na mesma época permitiu chegar ao registro agoraComo detalha a legenda no Flickr, a foto foi feita por Edson Lopes em 28 de fevereiro de 2015 no dia em que o então governador de São Paulo, Geraldo(PSDB), entregou uma obra de duplicação da rodovia SP-321, no município de Bauru.A obra, iniciada em junho de 2013, era de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo, e não do governo federal.

Uma segunda busca reversa no portal TinEye, desta vez pela foto da rodovia ainda em obra, indicou que a imagem também havia sido publicada no portal do estado de São Paulo.



Segundo o buscador, a imagem ilustrava uma publicação de 17 de setembro de 2014 sobre o andamento de obras nas rodovias SP-333 e SP-321. Em 10 de junho de 2021, no entanto, a imagem também não estava mais disponível.



Como a foto parecia mostrar a mesma estrada vista no registro anterior, a equipe de checagem da AFP pesquisou no Facebook por fotos da SP-321 publicadas em 2014. Essa busca localizou uma foto bastante semelhante à viralizada, difundida em 17 de setembro de 2014 pelo então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Captura de tela feita em 9 de junho de 2021 da foto publicada no Flickr