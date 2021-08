COVID-19: segunda dose da Janssen aumenta proteção em nove vezes, diz J&J

(foto: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/Reprodução )



A multinacional de produtos farmacêuticos e cosméticos Johnson & Johnson anunciou, nesta quarta-feira (25), que uma segunda dose de sua vacina contra a COVID-19 aumentou a imunidade da primeira e até agora única dose.

Leia também: OMS volta a pedir países que evitem dose de reforço de vacinas

Em dois estudos clínicos ainda sem a revisão por pares, a injeção adicional do antiviral Johnson & Johnson gerou níveis de anticorpos contra o coronavírus nove vezes maiores do que aqueles observados após quatro semanas de uma primeira dose, disse a empresa em um comunicado.





O governo de Joe Biden anunciou planos para que todos os americanos imunizados com vacinas de RNA mensageiro, Pfizer e Moderna, recebam uma terceira dose oito meses após a segunda do esquema.As autoridades dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) indicaram que consideram que uma segunda dose da vacina J&J será necessária, mas precisam de mais dados antes de fazer uma recomendação firme à população. O anúncio de quarta-feira provavelmente ajudará a informar essa estratégia.O comunicado da empresa não especifica quando a segunda dose foi aplicada, mas informações sobre os testes em sites do governo mostram que a empresa estava testando vários intervalos, começando em seis meses.A notícia veio depois que o CDC anunciou que a eficácia das vacinas contra o coronavírus em geral diminuiu depois que a variante delta - mais contagiosa - se tornou dominante nos casos registrados nos Estados Unidos e em muitos países ao redor do mundo.Em um estudo em andamento com profissionais de saúde que foram vacinados com as injeções Pfizer e Moderna, a eficácia contra todas as formas do vírus pré-delta caiu de 91% para 66%.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.