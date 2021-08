Máscaras podem reduzir casos de COVID-19 em até 20%, dizem estudos

Opas ressalta necessidade de vacinação junto a medidas de proteção individual, como uso de máscaras (foto: Angela Weiss/AFP)

A Organização Pan-Americana de Saúde () enfatizou ade medidas como o uso dee osocial, a fim de reduzir os casos da COVID-19. Durante entrevista coletiva, o diretor assistente da entidade, Jarbas Barbosa, afirmou que estudos apontam que apenas o uso de máscaras já pode. "A vacinação e medidas como o uso de máscaras tornam o fim da pandemia mais próximo", ressaltou Barbosa, que disse não ser possível agora fazer uma estimativa sobre quando terminará a pandemia.Diretora da Opas, Carissa Etienne afirmou que na última semana houve 1,5 milhão de casos e quase 20 mil mortes por COVID-19 nas Américas.Segundo ela, as internações pelo vírus têm recuado na América do Sul, mas os casos seguem em "nível elevado" na região. Ela reconheceu que a limitação na oferta de vacinas continua a ser um problema importante, no quadro atual.Etienne disse que a prioridade agora é expandir a vacinação pelo mundo, de modo a cobrir os grupos mais vulneráveis à doença, como os mais idosos e os profissionais de saúde.Ela afirmou que os países devem almejar uma cobertura vacinal de 80% ou mais da população, já que esse seria o nível para controlar as transmissões, segundo modelos que estudam a pandemia atual.Etienne disse ainda que a Opas não tem agora evidências para defender uma terceira dose de vacina como reforço. Ela comentou que há estudos em andamento sobre o tema e que poderia ser indicado o reforço só para alguns grupos, como os imunodeprimidos ou os mais velhos.