OMS pede 'urgência' em investigações sobre origens do coronavírus

Cientistas que investigam a origem do novo coronavírus apontam que ele deve ter surgido em laboratório (foto: JOHANNES EISELE / AFP)

O comando da Organização Mundial da Saúde () chamou atenção, nesta quarta-feira, para a "" dasa respeito dasdona, depois que um grupo de especialistas internacionais no país asiático afirmou que as apurações estão. Em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, o diretor executivo da entidade, Michael Ryan, disse que os estudos ocorrem sem obstáculos e negou que haja necessidade uma nova missão de cientistas na China.Segundo ele, as pesquisas não descartaram nenhuma das hipóteses avaliadas, embora a origem natural do vírus seja "" do que a possibilidade deem umInfectologista responsável pela resposta da OMS, Maria Van Kerkhove exortou que as partes envolvidas permitam que as investigações ocorram de forma "urgente" e "científicas".