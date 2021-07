Novos casos de COVID devem aumentar cinco vezes até agosto na Europa

População faz fila para se vacinar contra a COVID-19, em Londres (foto: AFP / Tolga Akmen)

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Enfermidades publicou nesta sexta-feira (16/7), uma projeção que prevê umdeno número de novosdena União Europeia e na Noruega e Finlândia, que não são membros do bloco.





De acordo com o estudo, o índice de novos contaminados pelo coronavírus pode chegar a 420 por cada 100 mil habitantes na semana que termina em 1º de agosto, em comparação com os 90 da semana entre 5 e 11 de julho.





Já para a semana que termina em 8 de agosto, o centro espera um crescimento ainda maior, de 620 novos casos para cada 100 mil habitantes.





Essas projeções igualariam a média de casos registrados de setembro a dezembro de 2020 e em abril de 2021, quando o continente passou por surtos de contaminação pela COVID-19.





Vacinação





Segundo o estudo, o número de internações aumentará, mas a boa notícia é que, graças à vacinação, esse crescimento não acontecerá de forma tão significativa.





O centro calcula que 63% da população da União Europeia com mais de 18 anos alcançada pelo estudo foi imunizada com, pelo menos, uma dose de vacina. Enquanto isso, 48% já tomaram as duas doses até 11 de julho.





Ainda de acordo com as projeções, é possível que o número de mortos supere os 10 por cada 100 mil habitantes, ultrapassando o índice de 6,8 registrado na semana passada.





A tendência de contaminação apresenta alta em dois terços dos 30 países pesquisados pela agência europeia AFP. Além disso, o aumento dos casos é maior entre jovens de 15 a 24 anos.





Espanha e Portugal estão na categoria de “alta preocupação” e têm o turismo afetado pelo avanço do contágio. Já países como Holanda, Luxemburgo, Malta e Chipre estão no grupo que gera “preocupação moderada”. Os outros 24 apresentam um risco menor, mas sua situação também é de alerta.





Na semana passada, o número de novos casos na União Europeia aumentou 60% devido à “flexibilização das medidas sanitárias e ao avanço da variante Delta”, segundo a AFP. Em junho, o centro de controle e prevenção de enfermidades, com sede em Estocolmo, previu que esta variante será responsável por cerca de 90% dos novos casos na Europa até o fim de agosto.





Reino Unido





vacinação mais avançada contra a COVID-19, o Apesar de ser um dos países com amais avançada contra a COVID-19, o Reino Unido também registrou um aumento de novos casos e internações, em decorrência da doença





A realização de eventos esportivos como a final da Eurocopa e o torneio de tênis de Wimbledon, podem ajudar a explicar esse aumento, já que foram registradas cenas de aglomerações e de desrespeito ao uso obrigatório de máscaras.





O governo inglês pediu que as pessoas voltem a se cuidar para evitar um cenário preocupante provocado pela doença. As autoridades já imaginam que haverá um aumento de casos, que pode chegar a 100 mil por dia, à medida que as restrições forem suspensas.





Apesar disso, o primeiro-ministro Boris Johnson continua com o plano de concluir na próxima segunda-feira (19/7) o relaxamento do confinamento imposto em janeiro na Inglaterra, por considerar que o sucesso da campanha de vacinação compensa o avanço do vírus.