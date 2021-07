Austrália tentar controlar COVID-19 e Melbourne retoma confinamento

(foto: AFP / ASANKA BRENDON RATNAYAKE)

As ruas de Melbourne amanheceram emnesta sexta-feira (16/7), no primeiro dia de seu quinto confinamento, enquanto a Austrália tenta conter umda variante Delta da COVID-19 em suas duas maiores cidades.Mais de 12 milhões de pessoas estão sob ordem paraem casa, depois que Melbourne iniciou o confinamento. Junta-se a Sydney, há várias semanas nesta situação."Você olha ao redor da cidade hoje, não tem ninguém. A cidade está", disse à AFP Mike Cameron, um morador de Melbourne.Os moradores podem sair de casa apenas por motivos específicos, entre eles praticar exercícios e comprar bens essenciais. Muitos esperam que adure pouco tempo."Tomara que sejam apenasdias. Acho que seria muito tranquilo", disse Matilda Dempsey, de 18 anos, também moradora de Melbourne."Acho que Sydneyum pouco tarde e, agora, eles estão presos em uma situação pior", acrescentou.Autoridades de todo o país estão lutando parae prevenir a propagação do vírus entre uma população que, em sua maioria, não está vacinada.Melbourne registrou cinco casos nas últimas 24 horas, todos ligados a focos de contágio conhecidos. Até o momento, o surto total acumula são 24Um número crescente de locais de exposição, incluindo uma recentede rúgbi entre Austrália e França na cidade, gerou temores entre as autoridades de que milhares de pessoas possam ter entrado em contato com o vírus.Em Sydney, epicentro do último surto, os dados oficiais indicam que hácomunitária do vírus, já que o número de casos diários voltou a subir, chegando perto de 100."É uma variante muito perigosa, e é por isso que todos nósnos cuidar", disse o ministro da Saúde do estado de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard.O confinamento em Sydney deve continuar por pelo menos mais duas, enquanto as autoridades tentam conter o surtodo coronavírus. São mais de mil casos em um mês.A Austrália foi reconhecida por sua gestão bem-sucedida da pandemia, com poucos casos edesde o início, mas a lentaobrigou a adoção do confinamento, enquanto outros países começam a se reabrir.