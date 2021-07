OMS: China rejeita críticas sobre investigação da origem da COVID-19

(foto: AFP / Noel Celis)

A China rejeitou, nesta sexta-feira (16/7), as críticas do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre sua suposta falta dena investigação da origem da pandemia de COVID-19.O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na quinta-feira que a China, onde foram detectados os primeiros casos no final de 2019 na cidade de Wuhan (centro), deve "cooperar melhor" para entender o que "realmente".A organização internacional com sede em Genebra (Suíça) enfrenta uma pressãopara que realize uma nova e exaustiva investigação sobre as origens da COVID-19.Em janeiro, a OMS enviou uma missão deà China, mas não conseguiu determinar a origem do coronavírus que já matou mais de quatro milhões de pessoas em todo o mundo.Tedros disse aos jornalistas na quinta-feira que a China não haviaos "dados brutos" sobre o vírus, o que é "um", segundo ele.Em resposta, um porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, disse nesta sexta que "certas informações relacionadas à vida privada não podem sere retiradas do país".Os especialistas da OMS, no entanto, "obtiveram uma grande quantidade de dados" e a China "mostrou a eles linha por linha" quais precisavam de "especial", disse Zhao.O porta-voz também rejeitou asde Tedros de que "houve uma tentativa prematura" de descartar a teoria do acidente de laboratório.Esta teoria, descartada por muito tempo pela maioria dos, foi incentivada nos Estados Unidos pela gestão anterior de Donald Trump e nos últimos meses se voltou a falar sobre ela."Esta questão não deve ser", destacou Zhao.