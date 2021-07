De nuvens de gás a estrelas: berçários estelares são apresentados

(foto: AFP PHOTO /The European Southern Observatory)

De nuvens de gás a estrelas, uma equipe internacional deapresenta nesta sexta-feira (16/7) o catálogo PHANGS-MUSE de 19próximas à nossa, um quadro de precisão incomparável dos berçários estelares.Este é o resultado de uma, iniciada em 2017, para observar galáxias localizadas, para as mais distantes, a cerca de 60 milhões de anos-luz de, e para as mais próximas, apenas 5, ou seja, a periferia da nossa Via Láctea."Nos dá pela primeira vez uma visão das galáxias que formam estrelas novizinho, com um nível de detalhe que nos permite olhar para as entidades onde se formam essas estrelas, nuvens de gás", explica à AFP Eric Emsellem, astrônomo do Observatório Europeu Austral (ESO), um dos líderes da campanha.Como NGC 4303, tambémde M61, que estende seus longos braços de galáxia espiral, em uma sinfonia de cores laranja-marrom para as nuvens de gás, tornando-se douradas onde as estrelas nascem, aos bilhões, e azuladas onde envelhecem.O instrumento MUSE, um espectrógrafo instalado no Very Large Telescope do ESO no Chile, desempenhou um papel importante na campanha de observação. Seus dados, incluindo mais de trinta mil imagens de nebulosas de gás quente e 15 milhões de espectros, serãopara a comunidade científica nos próximos dias.O objetivo é tentar entender "o queou inibe a formação de estrelas em um local da galáxia", continua Eric Emsellem, destacado do Centro de Pesquisas Astrofísicas de Lyon.O MUSE é um programa dainternacional PHANGS, que reúne cientistas de vários continentes, que visa estudar as diferentes fases do ciclo bariônico, aquele que dá origem à matéria das estrelas.O programa beneficia dade dois instrumentos essenciais, o radiotelescópio ALMA do ESO e o telescópio espacial Hubble.O conjunto permite "o filme" da criação estelar, segundo Eric Emsellem, graças ao número de galáxias observadas.Com o ALMA, os astrônomos veem o gás frio que see forma gás molecular, o "combustível" da formação estelar.Com o MUSE, "vemos as fases seguintes, quando as nuvens de gás criam um grande aglomerado de estrelas", onde os maiores vão evoluir muito rapidamente, "ao longo de alguns milhões de anos", e alguns explodirão, expelindo gás."Vemos essas bolhas de gás que se abrem e redistribuem o" no espaço circundante.O MUSE, portanto, vê gás quente, estrelase velhas. "E com o Hubble, que tem maior poder de resolução, começamos a identificar os aglomerados de estrelas, e ver bolhas de gás e poeira, com resolução de menos de 30 anos-luz".A massa de dados fornecidos, incluindo temperatura, densidade,química das estrelas e gás, vai alimentar um fluxo de artigos científicos nos próximos anos.Enquanto novos instrumentos sãopara ajudar a entender melhor como asnascem.Porque "a resolução do mapa que produzimos (com PHANGS) é suficiente apenas para identificar e distinguir as nuvens que formam estrelas, mas não o suficiente para ver o que está acontecendo em detalhes no interior", comenta aEva Schinnerer, do Instituto Max Planck, em um comunicado de imprensa do ESO.Os mistérios vão continuar sendocom a chegada este ano do Telescópio Espacial James Webb, para o qual PHANGS já reservou uma janela de observação, e que permitirá ver melhor as nuvens de gás e poeira.Então chegará o momento, no final da, do European Extremely Large Telescope (ELT) do ESO. Com a sua "enorme resolução", talvez permita desvendar o segredo dosde estrelas.