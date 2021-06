COVID-19: população da Ilha de Paquetá começa a ser vacinada em massa

(foto: AFP / Andre Borges)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

Asde saúde iniciaram, neste domingo (20/6), um estudo deem massa contra a COVID-19 em uma ilha do estado do Rio de Janeiro, para avaliar o impacto dacoletiva.O projeto "Paquetá vacinada" contempla a imunização de todos osmaiores de 18 anos da ilha de Paquetá, a uma hora de barco da capital do estado.Cerca de 1.800 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante, por fazerem parte dos grupos prioritários do programa de vacinação. Oda população adulta (3.530) começa a receber a vacina neste domingo.A vacina usada no projeto é a elaborada pela emcom a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que participa no desenvolvimento deste estudo."Já temos os dados de outros estudos, como osno Reino Unido, em que se mostrou uma eficácia de mais de 90% da vacina COVID-19 produzida pela Fiocruz", disse a presidente da Fundação, Nisia Trindade, citada em um comunicado do ministério da Saúde.Os habitantes de Paquetá devem receber adose da vacina em dois meses, acrescentou o ministério.Neste sábado, o Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de mortes pela pandemia, o segundo piorde mortes do mundo.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia