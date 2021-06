Morador de Girassol teve casa invadida; polícia procura pistas de Lázaro

As forças deem Girassol, distrito de Cocalzinho (GO), investigam mais uma pista da possível localização de Lázaro Barbosa , 32 anos, procurado há 12 dias. Um morador da região relatou aos agentes que a casa dele foi invadida e encontrou tudo

fica às margens da BR-070, logo na entrada da cidade e foi arrombada na tarde de sábado (19/6). Em entrevista do Correio Braziliense, o autônomo Josenilton de Almeida, 28 anos, disse não ter sentido falta de nenhum objeto e, apesar do ocorrido, diz se sentir seguro. "Não estou com um pingo se medo".