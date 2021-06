Ministério da Saúde distribui mais 7,6 milhões de doses da AstraZeneca

(foto: Raquel Portugal/Fiocruz)

O Ministério da Saúde começou a distribuir neste domingo (20/6) 7,6 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para estados e o Distrito Federal. Produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as doses serão destinadas para completar ade grupos prioritários com a segunda dose do imunizante contra a COVID-19. Oentre as duas doses é de 3 meses.