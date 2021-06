Com fuzil na mão, deputada diz que vai caçar Lázaro: 'Caiado não deu conta'

De helicóptero, deputada armada com fuzil disse que vai caçar Lázaro Barbosa (foto: Reprodução/Twitter)

A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) foi à caça de Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, foragido há 12 dias pelo interior de Goiás. Magda Mofatto (PL-GO) foi à caça de, de 32 anos,há 12 dias pelo interior de Goiás.





fuzil na mão, a parlamentar, de 72 anos, disparou: "Te cuida, Lázaro. Se o Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Magda Mofatto (@magdamofatto.goias)

A bordo de um helicóptero e com umna mão, a parlamentar, de 72 anos, disparou: "Te cuida, Lázaro. Se o Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar".





megaoperação montada para capturar o suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia (DF) Na última quarta-feira (16/6), amontada para capturar o suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia (DF) virou motivo de atrito entre governadores



O governador goiano, Ronaldo Caiado (DEM), respondeu no Twitter: "Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar novamente os policiais goianos, os melhores do País. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás a polícia é nosso orgulho".





Reforço