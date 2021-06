COVID-19: Nova Délhi e Mumbai começam a suspender as restrições na Índia

(foto: AFP / Money SHARMA)

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

Nova Délhi e Mumbai começaram a suspender asnesta segunda-feira (7/6), depois de uma queda nas infecções por COVID-19 na Índia, para o menor nível em dois meses."Devemos continuar a nos proteger dee recuperar a economia", tuitou o primeiro-ministro regional de Delhi, Arvind Kejriwal, nesta segunda-feira.Algumas lojas e shopping centers reabriram após semanas de, e o metrô da capital está operando com 50% da capacidade.Em Mumbai, o pulmão econômico da Índia, os shoppings também foram, embora com limitações.Nas cidades do estado de Maharashtra com o menor número de casos, nenhuma restrição foipara a reabertura."É um passo nacerta", disse Rajendra Kalkar, da Phoenix Mills, gerente de três shopping centers na região mais rica.A West India Hotel and Restaurant Association estimou que mais de dois milhões deforam perdidos durante o confinamento em Maharashtra, que inclui Mumbai.De acordo com especialistas, embora a crise diminua em Delhi, Mumbai e outras grandes cidades, acontinua a se espalhar nas áreas rurais e em alguns estados do sul.Nesta segunda-feira, a Índia relatou cerca de 100.000 infecções por dia, contra 400.000 em váriosde maio.O número detambém caiu para quase 2.500 nas últimas 24 horas, embora os números pareçam estar subestimados.O Ministério da Saúde da Índia estima que o número total de mortes desde o início daseja ligeiramente inferior a 347.000, mas os especialistas consideram que é subestimado.A campanha de vacinação avança lentamente devido à falta de doses, àentre os governos federal e regional.Atualmente, apenas cerca de 180 milhões de pessoas, ou 14% da, receberam uma dose e 45 milhões, 3,4%, duas doses.

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

