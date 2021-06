COVID-19: EUA anunciam doação imediata de vacinas ao Brasil

Presidente estadunidense anunciou doação de vacinas antiCOVID-19 (foto: AFP / MANDEL NGAN)

O governo dosanunciou nesta quinta-feira (3/6) que o Brasil foi incluído na lista de países que irão receber parte do primeiro lote de doação decontra a. Por ora, o plano de distribuição inclui 25 milhões de doses. Ainda não há detalhamento sobre o número de injeções repassadas às autoridades brasileiras.Há pouco mais de 15 dias, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que o país enviaria, a outras nações, 80 milhões de doses de vacinas contra COVID-19 até o fim de junho. O lote anunciado nesta quinta compõe o montante; não há, porém, informações sobre o contingente restante.Do lote inicial, ao menos 19 milhões das injeções serão alocadas pelo Covax, consórcio da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil está incluído no grupo que deve dividir 6 milhões de exemplares. Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti, Comunidade do Caribe e República Dominicana também compõem essa parcela.Outras 7 milhões vão para a Ásia: Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Ilhas Maldivas, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, Papua Nova Guinea, Taiwan, e as Ilhas do Pacífico. Por fim, 5 milhões irão para a África, distribuídas entre os países selecionados em coordenação com a União Africana.As 6 milhões de doses restantes deste primeiro lote serão distribuídas entre parceiros regionais dos americanos como o México, Canadá, a Coreia do Sul, Cisjordânia, Gaza, Ucrânia, Kosovo, Haiti, Geórgia, Egito, Jordânia, Iraque e Iêmen. Os trabalhadores da linha de frente das Nações Unidas também serão contemplados."Compartilhamos essas doses não por favores ou concessões. Compartilhamos essas vacinas para salvar vidas e liderar o mundo em direção ao fim da pandemia com o poder de nosso exemplo e nossos valores”, disse Biden, filiado ao Partido Democrata.

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]





Mitos e verdades sobre o vírus

