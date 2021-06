Bolsonaro anda de moto e provoca aglomeração em Formosa, em Goiás

Um dia após pronunciamento em que prometeu vacinar a população adulta ainda em 2021, o presidente da República, Jair Bolsonaro, viajou para Formosa neste feriado de Corpus Christi, 3, onde fez um passeio de moto na cidade, que fica em Goiás, a 80 quilômetros de Brasília.



Um vídeo mostra Bolsonaro sem máscara em meio a aglomeração na chegada à cidade e outro, usando máscara, em uma missa na catedral e, depois, o presidente seguiu de moto para Salto do Itiquira, um ponto turístico do município.



O encontro não consta na agenda oficial do presidente.



Segundo a Prefeitura de Formosa, 85% dos leitos de UTI estão ocupadas com pacientes de covid-19.



Em pronunciamento feito na noite de quarta-feira, Bolsonaro prometeu vacinas para todos os brasileiros "que assim o desejarem" até o fim do ano,



Durante a fala do presidente, houve panelaços em todo o País.



Até agora, passado cerca de um ano e meio do início da pandemia, o ritmo de vacinação é lento no Brasil. Até esta terça-feira, 10,6% dos brasileiros (22,6 milhões de pessoas) tinham recebido duas doses de vacina, necessárias para assegurar a imunização.