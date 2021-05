União Europeia pede indenização milionária em processo contra AstraZeneca

Doses da vacina da Astrazeneca foram entregues a menos, segundo a UE (foto: Arsene Mpiana / AFP)

União Europeia acusou formalmente a farmacêutica AstraZeneca de "contrato de compra de vacinas anti-Covid e pediu tanto a entrega das doses atrasadas como uma indenização milionária.



As solicitações foram realizadas nesta quarta-feira (26) na audiência preliminar aberta pelo bloco em um tribunal de Bruxelas. acusou formalmente a farmacêuticade " violação flagrante " dode compra de vacinas anti-Covid e pediu tanto a entrega dascomo uma indenização milionária.As solicitações foram realizadas nesta quarta-feira (26) na audiência preliminar aberta pelo bloco em um tribunal de Bruxelas.









A acusação, segundo informou a agência Reuters, cobrou uma multa contratual de 10 milhões de euros e um pedido de que seja dado 10 euros para cada dose atrasada em cada dia. Os valores serão definidos pelos juízes e é esperado que o veredito seja anunciado em junho.





O acordo assinado com a AstraZeneca, que produz a vacina Vaxzevria em parceria com a Universidade de Oxford, no dia 27 de agosto de 2020 foi o primeiro firmado pelo bloco para a compra das vacinas contra o coronavírus Sars-CoV-2. Estimado em 336 milhões de euros, ele previa a compra de 300 milhões de doses com uma opção de adquirir mais 100 milhões.





No entanto, a farmacêutica entregou para os países do bloco apenas 30 milhões das 120 milhões previstas no contrato no primeiro trimestre de 2021. Já para o segundo trimestre, devem ser enviadas apenas 70 milhões das 180 milhões previstas.





Por conta desses atrasos constantes, a UE não ativou a opção de compra extra e encerrou as tratativas para a assinatura de um novo contrato . Por sua vez, a AstraZeneca rejeita as acusações da UE. (ANSA).