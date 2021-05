A União Europeia (UE) ainda não renovou seu contrato de vacinas contra a covid-19 com a AstraZeneca para depois de junho e "verá" se o fará, declarou o comissário europeu Thierry Breton neste domingo (9), um dia após o anúncio de um novo acordo com a Pfizer.



"Não renovamos o contrato (com a AstraZeneca) para depois de junho. Vamos ver, estamos vendo o que acontece", disse o comissário europeu para o Mercado Interno, em declarações à rádio France Info.



Questionado se isso significava que o imunizante não seria mais recebido, Breton não quis ser conclusivo.



"Ainda não foi feito, espere", enfatizou. "Começamos" a renovar o contrato com a mas "haverá outros".



"Começamos com a Pfizer porque estamos trabalhando na segunda fase, as vacinas de segunda geração", explicou Breton.



Trata-se de "passar à frente dos demais" países para continuar a campanha de vacinação, acrescentou.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou no sábado um novo contrato de compra de 1,8 bilhões de doses de vacinas anticovid da



Este novo acordo será seguido por "outros contratos e outras tecnologias de vacinas", acrescentou.



O contrato com os laboratórios americano e alemão prevê as entregas este ano e até 2023.



Para a sua estratégia de imunização, a UE aposta em medicamentos de tecnologia de ARN mensageiro, como os da e Moderna.



A farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, que usa tecnologia mais tradicional em sua vacina secreta, está enfrentando muitos atrasos nas entregas, o que levou a UE a entrar com uma ação judicial contra a empresa.