Índia ordena que redes sociais remova publicações com 'variante indiana'

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

O governo da Índia ordenou que as redes sociais removessem todo conteúdo que incluísse a expressão "variante indiana" do coronavírus. A variante B.1.617 foi identificada na Índia no ano passado pela primeira vez e é amplamente atribuída à onda devastadora da COVID-19 que atingiu os países do sul da Ásia nas últimas semanas. Além disso, se espalhou para o Reino Unido e pelo menos 43 outros países. A ordem do governo, enviada na sexta-feira, destaca a sensibilidade do executivo às alegações de que administrou mal o aumento de novos casos. O ministério de Tecnologia da Índia instruiu as plataformas de mídia social a "remover todo o conteúdo" que se refere à "variante indiana". "Estamos cientes de que estão circulando online informações falsas sobre uma 'variante indiana' do coronavírus que está se espalhando em outros países. Isso é completamente FALSO", pode ser lida na circular, a que a AFP teve acesso. O ministério citou apelos anteriores para conter "notícias falsas" sobre a pandemia nas redes sociais, como base para o lançamento desta ordem. Muitos especialistas em saúde e governos usam nomes de países para designar novas variantes do coronavírus, que surgiram no Reino Unido, Brasil e África do Sul. No mês passado, o governo ordenou que as redes de mídia social Twitter e Facebook removessem dezenas de postagens criticando a forma como o primeiro-ministro Narendra Modi lidou com a crise de saúde. A Índia relatou mais 257.000 novos casos e 4.194 mortes em 24 horas no sábado, elevando o total para 26,2 milhões de infecções e 295.525 mortes. Quase 50% das mortes foram registradas a partir de março. Enquanto isso, a capital Nova Delhi, suspendeu a vacinação para pessoas com menos de 45 anos de idade, pois os estoques acabaram.

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

