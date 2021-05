Samsung Biologics fecha acordo com Moderna para produção de vacinas

A Samsung Biologics assinou um acordo com a Moderna para a fabricação comercial, envasamento e acabamento em larga escala de vacinas contra a Covid-19 destinadas ao abastecimento de mercados fora dos Estados Unidos, a partir do terceiro trimestre de 2021.



Segundo a empresa, após a execução do negócio, a transferência de tecnologia começará imediatamente nas instalações da Samsung Biologics em Incheon, Coreia do Sul.



A produção utilizará uma linha de produção de última geração equipada para serviços de preenchimento e enchimento asséptico, etiquetagem e embalagem para apoiar a produção de centenas de milhões de doses da vacina Covid-19.



Fonte: Dow Jones Newswires.