COVID-19: turistas britânicos estão autorizados a entrar em Portugal

(foto: AFP / CARLOS COSTA)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os turistas britânicos poderão viajar para Portugal a partir de segunda-feira (17/5), depois que o governo decidiu nesta sexta (14/5) eliminar a proibição de viagens "não" imposta em janeiro deste ano.Tomada pelo Ministério das Relações Exteriores e comunicada pela agência dedo turismo, a decisão surge depois de o Reino Unido ter incluído Portugal na sua "lista verde". Nela, estão países e territórios para os quais seus cidadãos podem viajar sem terem de cumprir quarentena na volta.O levantamento das restrições também permitirá que osingleses viajem para o Porto (norte), em 29 de maio, para assistir à final da Liga dos Campeões. A partida será disputada pelo Chelsea e pelo Manchester City.Na quinta-feira, a Uefa decidiu mudar o local do jogo, inicialmentepara Istambul, devido às fortes restrições às viagens entre o Reino Unido e a Turquia.Espera-se a chegada de cerca de 12 mil torcedores à cidadeAinda assim, todos os viajantes procedentes do Reino Unido terão deum teste PCR negativo para COVID-19 feito em menos de 72 horas.Diante do grande aumento dos casos registrados pelo Reino Unido em janeiro, favorecido pelo surgimento de novas, Portugal decidiu suspender os voos com aquele país.Estafoi levantada em 16 de abril, embora apenas para viagens consideradas "essenciais".Depois de seis meses de estado de emergência sanitária e de ter, durante várias semanas no último inverno (verão no Brasil), os primeiros lugares em número de casos de COVID-19, proporcionalmente à sua população, Portugal iniciou em 1º de maio a última fase de seu desconfinamento gradual. Até o momento, não houve nenhuma alta em número de casos da pandemia neste país de 10 milhões de

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.