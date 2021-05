COVID: anticorpos permanecem no sangue no mínimo oito meses, diz estudo

(foto: AFP / Fred TANNEAU)

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os anticorpos que neutralizam a COVID-19 permanecem nopor pelo menos oito meses depois do contágio - revela um estudo italiano publicado nesta terça-feira (11/5).Esta é uma observação registrada "independentemente dada doença, da idade dos pacientes, ou da presença de outras patologias", afirma o estudo realizado pelo prestigioso Hospital San Raffaele de Milão (norte), em colaboração com o Instituto Superior de Saúde (ISS), órgão que assessora o governo em matéria de saúde pública."A presença de, mesmo que diminuam com o tempo, é muito persistente", aponta o estudo.Oito meses após o, apenas três pacientes de um total de 162 não testaram positivo para anticorpos, explicaram o San Raffaele e o ISS em um comunicado conjunto.Os pesquisadores italianos consideram que a presença precoce destes anticorpos é "fundamental para combater com sucesso o contágio, uma vez que quem não os produz nas duassemanas depois do contágio corre um maior risco de desenvolver formas graves de COVID-19", ressaltaram.O estudo foi realizado pela Unidade de Evolução e Transmissão Viral do Hospital San Raffaele, em colaboração com pesquisadores do Instituto de Pesquisa em Diabetes da mesma entidade. O grupo desenvolveu um teste específico para anticorpos, usandoempregadas para o estudo de outros tipos de anticorpos desenvolvidos como resposta autoimune.Graças às vacinas contra o HIV, os pesquisadores do San Raffaelle e do ISS também desenvolveram um novo método para avaliar os anticorpos que protegem contra o SARS-CoV-2.Publicado nesta terça-feira na Nature Communications, este estudo permitiu "mapear, de forma quase exaustiva, a evolução, no tempo, dade anticorpos à COVID-19", estimam o ISS e o San Raffaele.O estudo foi realizado acompanhando 162 pacientes testadospara SARS-CoV-2 (67% deles homens, com idade média de 63 anos), que compareceram à emergência do San Raffaele durante a primeira onda da pandemia na Itália.As primeiras amostras de sangue foramquando receberam o diagnóstico do contágio, em março-abril de 2020, e as últimas, no final de novembro de 2020.Neste grupo, 57% sofriam de outraalém da COVID-19 no momento do diagnóstico. Os mais frequentes foram hipertensão (44%) e diabetes (24%).

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.