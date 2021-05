Elon Musk: o que é a Síndrome de Asperger, que o CEO da Tesla revelou ter

O CEO da SpaceX também falou sobre o uso das redes sociais: 'Eu às vezes digo ou posto coisas estranhas' (foto: Reuters)

O empresário Elon Musk revelou que tem a síndrome de Asperger durante o programa de TV dos Estados Unidos 'Saturday Night Live'.

Aos 49 anos, o CEO da Tesla disse aos telespectadores que foi "a primeira pessoa com Asperger" a apresentar o programa, e foi aplaudido pelo público.

Pessoas com síndrome de Asperger interpretam o ambiente ao seu redor de forma diferente para outras pessoas.

Elon Musk foi apresentador convidado do show de esquetes — uma posição cobiçada, que já foi preenchida por uma série de celebridades desde o início do programa na década de 1970, como Adele, Chris Rock, Ringo Starr e Will Ferrell.

"Eu nem sempre tenho muita entonação ou variação em como eu falo... o que me disseram que é bom para fazer comédia", brincou Musk, em sua fala de abertura. "Na verdade, estou fazendo história esta noite como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o Saturday Night Live."

A fala gerou uma onda de palmas da plateia do estúdio, mas o conteúdo dela foi questionado nas redes sociais. Alguns apontaram que o comediante Dan Aykroyd, que falou publicamente sobre sua experiência com síndrome de Tourette e Asperger, já havia apresentado o programa.

Musk, que tem mais de 53 milhões de seguidores no Twitter, também fez piada sobre o uso das redes sociais. Ele já enfrentou críticas e até ameaças legais por causa de seus tuítes no passado.

Em 2020, ele passou a usar as redes sociais para questionar a gravidade da pandemia de coronavírus e combater as medidas de distanciamento social impostas pelas autoridades da Califórnia, onde está a sede de sua fábrica de carros.

"Olha, eu sei que às vezes digo ou posto coisas estranhas, mas é assim que meu cérebro funciona", disse ele. "Para qualquer um que tenha ficado ofendido, só quero dizer que reinventei os carros elétricos e estou mandando pessoas para Marte em um foguete. Você achou que eu também seria um cara normal e tranquilo?"

Outro caso recente que chamou atenção foi o da jovem ativista climática sueca Greta Thunberg, diagnosticada com a síndrome de Asperger e que demonstrou grande habilidade em galvanizar o público em torno de sua causa. Ela foi nomeada para o Prémio Nobel da Paz de 2020.

O que é a síndrome de Asperger?

A síndrome de Asperger é uma condição vitalícia que afeta as pessoas de muitas maneiras diferentes

é uma condição vitalícia que afeta as pessoas de muitas maneiras diferentes Alguns optam por continuar usando o termo síndrome de Asperger, enquanto outros preferem se referir a si mesmos como autistas ou no espectro autista

ou no espectro autista Pessoas com a síndrome podem ter dificuldade em interpretar a linguagem verbal e não verbal e podem precisar de mais tempo para processar informações

e podem precisar de mais tempo para processar informações Também podem ter problemas para expressar seus sentimentos de forma convencional. Mas podem ser mais empáticos ou emocionalmente conscientes do que pessoas não autistas

de forma convencional. Mas podem ser mais empáticos ou emocionalmente conscientes do que pessoas não autistas Muitas pessoas com síndrome de Asperger têm interesses intensos e altamente focados — alguns os direcionam para uma carreira de sucesso

Transtorno do Espectro do Autismo

A Síndrome de Asperger faz parte do chamado Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, "pessoas com Asperger geralmente processam detalhes adicionais ao seu redor e possuem grandes habilidades em observação e ordem detalhadas, processando muito mais os sentidos, fazendo com que cores, sons, cheiros e sentimentos pareçam mais brilhantes, mais altos e mais fortes".

Além da Síndrome de Asperger, o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância, como Autismo Infantil, Autismo de Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação e Transtorno Desintegrativo da Infância.

E quais são os sintomas de uma criança no espectro autista?

O Ministério da Saúde aponta que, geralmente, a criança apresenta os seguintes sintomas:

dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos

dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo

alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial

O ministério aponta, ainda, que "a diferença entre os transtornos é o grau, dentro do espectro autista, já que é possível ter pessoas com TEA com apenas pequenas dificuldades de socialização até indivíduos com afastamento social, deficiência intelectual e dependência de cuidados ao longo da vida".

Nome do filho: X Æ A-12 Musk

Durante o programa, o bilionário também brincou sobre o nome incomum do filho — ele e a cantora canadense Grimes anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, X Æ A-12 Musk, no ano passado. "A pronúncia é como um gato correndo pelo teclado", disse Musk.

Ainda no programa de TV, o CEO da SpaceX falou sobre a criptomoeda Dogecoin.

Musk e a cantora canadense Grimes anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, X Æ A-12 Musk, no ano passado (foto: Getty Images)

A moeda foi criada em 2013 por dois profissionais de software e, no início deste ano, seu valor aumentou 50% depois que Musk a apelidou de "a criptomoeda do povo". Ela usa um cachorro Shiba Inu como mascote e é baseada em um meme que caracteriza o animal.

Musk descreveu a moeda como "um veículo imparável que vai dominar o mundo", mas depois disse que uma "confusão" provocou uma queda quase imediata no valor.

Sem nenhum valor intrínseco como ouro ou propriedade, e sem capacidade de gerar renda, as criptomoedas são extremamente voláteis e podem perder valor tão rápido quanto sobem. Isso as torna difíceis de avaliar e torna seus preços suscetíveis a falas de apoiadores como Musk.

A NBC, responsável pela transmissão do programa, disse que o episódio foi transmitido ao vivo no YouTube para mais de 100 países.

