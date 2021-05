Comitê recomenda limitar vacina da AstraZeneca a maiores de 40 anos

Homem na Índia recebe dose da Astrazeneca (foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP)

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O comitê científico que supervisiona a campanha de vacinação contra ano Reino Unido recomendou, nesta sexta-feira (7), que a vacina dase restrinja às pessoas com idades acima de 40 anos, após o registro de 242 casos e 49 mortes por trombos raros.Em abril, este comitê já havia aconselhado que o imunizante da fosse administrado apenas em maiores de 30 anos.O regulador britânico dos medicamentos, a MHRA (na sigla em inglês), anunciou em entrevista coletiva ter registrado 242 casos de coágulos sanguíneos raros - incluindo 49 mortes - em pessoas que receberam ada entre as mais de 28 milhões de doses aplicadas.Segundo sua diretora, June Raine, os benefícios dacontinuam, no entanto, sendo maiores do que os riscos apresentados pela covid-19 para "a grande maioria" da população - especialmente os idosos, que têm maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença.Devido a esses trombos incomuns, vários países europeus suspenderam o uso abaixo de determinada idade da vacina desenvolvida pelo laboratório anglo-sueco AstraZeneca em parceria com os cientistas da Universidade de Oxford.Londres, que sempre defendeu uma vacina apresentada pelo primeiro-ministro Boris Johnson como "um sucesso da ciência britânica", voltou a falar a seu favor nesta sexta-feira."A vacina é segura, eficaz e já salvou milhares de vidas no Reino Unido e em todo o mundo", disse um porta-voz do governo."Como disseram a MHRA e o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização, osda vacina superam em muito os riscos para a grande maioria dos adultos", acrescentou.As autoridades de saúde britânicas aplicarão "como precaução" o conselho do comitê científico e administrarão "uma vacina alternativa" quando possível para "pessoas com menos de 40 anos sem condições de saúde subjacentes, informou.Ele garantiu que isso não atrasará o ritmo de vacinação, cujo objetivo é ter oferecido uma primeira dose a todos os adultos do país até o final de julho.Além disso, todas as pessoas que já receberam ada deverão receber uma segunda dose da mesma vacina, independentemente da idade, exceto aquelas que apresentaram trombos.Em abril, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse que os coágulos sanguíneos deveriam constar como um efeito colateral "muito raro" da vacina da AstraZeneca, considerando que a relação custo-benefício permanecia "positiva".Além da AstraZeneca, as vacinas da e da Moderna estão autorizadas no Reino Unido, que conta com uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo. Quase 35 milhões de pessoas receberam a primeira dose, e mais de 16 milhões, as duas doses necessárias.Quase 35 milhões de pessoas, de uma população total de 66,5 milhões, receberam a primeira dose, e mais de 16 milhões as duas doses necessárias no país da Europa mais afetado pela COVID-19, com mais de 127.000 mortes.

