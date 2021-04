Grupo AstraZeneca anuncia forte alta do lucro no primeiro trimestre

O grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca anunciou nesta sexta-feira que dobrou o lucro líquido em ritmo anual no primeiro trimestre de 2021, período em que as vendas de sua vacina contra a covid-19 alcançaram 275 milhões de dólares.



O laboratório, que revela pela primeira vez seu faturamento pela vacina, registrou lucro líquido de 1,56 bilhão de dólares nos primeiros três meses do ano, comparado com 780 milhões no mesmo período de 2020, segundo um comunicado.



As vendas da vacina representam 4% de seu volume de negócios, que aumentou 15%, a US$ 7,3 bilhões.



A AstraZeneca divulgou números sobre a vacina apenas para o primeiro trimestre, sem explicar se é o valor total do volume de negócios desde o lançamento do fármaco.



A vacina do grupo é uma das mais baratas do mercado e a empresa afirma que está vendendo a preço de custo.



A americana Pfizer, com uma vacina mais cara, calcula que as vendas de seu fármaco anticovid representarão 15 bilhões de dólares em 2021.



A vacina Astrazeneca sofreu atrasos de entrega na Europa e a eficácia do fármaco foi questionada por possíveis efeitos colaterais.



Atualmente, a vacina do grupo anglo-sueco é aplicada de forma restrita na maioria dos países da União Europeia devido aos riscos de casos isolados e raros de trombose. A Dinamarca, por exemplo, a proibiu totalmente.



A UE processa o laboratório por não ter cumprido os compromissos nas entregas do imunizante, um processo que a empresa considera "sem fundamento".



A AstraZeneca registrou aumento das vendas de novos tratamentos, em particular oncológicos, uma de suas especialidades.



A pandemia provocou um efeito negativo nos diagnósticos e tratamento de outras doenças, mas Pascal Soriot, CEO do grupo, elogiou os resultados.



"Os novos medicamentos significaram mais da metade da receita e todas as regiões geraram um crescimento promissor", disse.



ASTRAZENECA