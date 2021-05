Novavax começa a testar vacina anticovid em adolescentes

Novavax iniciou testes clínicos de sua proposta de vacina COVID-19 em crianças, em um programa que envolverá até 3.000 adolescentes com idades entre 12-17 (foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

A empresa americana de biotecnologia Novavaxanunciou, nesta segunda-feira (3), que iniciouclínicos emnos Estados Unidos para testar sua vacina contraA Novavax testará a "segurança e eficácia" de sua vacina contra oem aproximadamente 3.000 adolescentes de 12 a 17 anos, "em mais de 75 locais nos Estados Unidos", disse a empresa em um comunicado.Dois terços dos participantes receberão a, e um terço, um placebo, administrados em duas doses com 21 dias de intervalo. Em segundo lugar, seis meses depois, aqueles que receberam o placebo serão imunizados com a vacina e vice-versa, de modo que todos os participantes recebam o antiviral.O grupo será acompanhado por até dois anos depois de inoculadas as injeções.A aplicação desta vacina ainda não está autorizada em país algum, nem mesmo em adultos.anunciou que deseja apresentar um pedido de autorização de emergência no Reino Unido "no segundo trimestre de 2021", bem como nos Estados Unidos, pouco depois deste trâmite.Em março, a empresa disse que sua vacina tinha 89,7% de eficácia contra as formas sintomáticas da doença, com base em testes clínicos realizados no Reino Unido em mais de 15.000 pessoas com mais de 18 anos.Outro ensaio clínico de fase 3 em adultos está em curso nos Estados Unidos e no México.A vacina Novavax utiliza uma tecnologia diferente da usada para vacinas já contam com autorização em todo mundo. É uma vacina à base de proteínas que desencadeiam uma resposta imunitária, sem vírus, cujo armazenamento pode ser feito a uma temperatura entre 2°C e 8°C.Outros laboratórios também estão fazendo testes clínicos de suas vacinas anticovid em adolescentes, como a Moderna, a Johnson & Johnson e a aliança Esta última já solicitou autorização para sua vacina em jovens de 12 a 15 anos nos Estados Unidos e na Europa.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.