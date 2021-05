Polícia da Alemanha desmantela gigantesca rede de pornografia infantil

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A polícia judicial da Alemanha anunciou, nesta segunda-feira (3/5), ode uma rede de pornografia infantil na "darknet",de mais de 400 mil membros, além da detenção de quatro alemães suspeitos de envolvimento, um deles no Paraguai.O desmantelamento da plataforma "BOYSTOWN", que existia desde 2019, aconteceu em meados de abril. Quatro suspeitos foram, segundo um comunicado da polícia, que classificou a rede como uma das "maiores do mundo"."A plataforma tinha um alcance internacional e servia para a troca dede menores entre seus membros", essencialmente fotos e vídeos, relata o comunicado.O conteúdo inclui "imagens de abusos sexuais graves contra crianças muito", acrescentou a polícia.O desmantelamento da rede se deu após uma investigação de vários meses de uma unidade especial da polícia alemã, sob a coordenação da Europol e com a colaboração das polícias holandesa, sueca, australiana, americana e canadense.Três homens de 40, 49 e 58 anos foram presos em sete batidas na Alemanha, acusados de dirigirem a plataforma como administradores e de darem apoio técnico e assessoria aos membros sobre como evitar serem descobertos pelasO mais velho do trio, oriundo do norte da Alemanha, reside há muitosna América do Sul.Um quarto suspeito, também alemão, foi detido no Paraguai - onde vive - a pedido das autoridades alemãs, disse a polícia.O detido no Paraguai, cuja identidade não foi revelada pela polícia, tem um mandado de prisão internacional pedido contra ele e deve serem breve às autoridades alemãs.Este homem, de 64 anos, é acusado de ser "um dos usuários mais ativos da" e de ter publicado mais de 3.500 mensagens.A ministra da Justiça da região de Hesse, Eva Kühne-Hörmann, classificou ade "um sucesso fantástico na luta contra a violência sexual a menores".A "darknet" é um espaço que não aparece nos motores de busca da Internet. É usada para tráfico de drogas e de armas e para ainfantil.Nos últimos anos, a Alemanha desmantelou várias destas redes criminosas.Em março de 2019, quatro alemães acusados de administrarem umadeste tipo, chamada "Elysium", foram condenados a penas de prisão de entre mais de três anos e quase dez anos.Ativa durante seis meses e fechada em junho de 2017 pelasalemãs, a plataforma tinha mais de 111.000 membros no mundo todo.Em setembro de 2019, a polícia alemã prendeu sete pessoas suspeitas de administrarem uma plataforma da "darknet" nos servidoresem um ex-bunker da OTAN.