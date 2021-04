Portugal: brasileiros sem acesso ao sistema de saúde também serão vacinados

Brasileiros em situação irregular em Portugal, por causa da COVID-19, também serão vacinados (foto: Nelson Almeida/AFP)





Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) português, em dados preliminares fornecidos à Agência Brasil, cerca de 117,5 mil novos títulos de residência foram emitidos em 2020 – 41,99 mil eram de brasileiros, representando 36% do total apurado.



O total é menor do que no ano anterior, que foi de 48,79 mil títulos entregues a brasileiros.





LEIA MAIS 06:54 - 19/04/2021 Portugal prossegue com a flexibilização gradual do confinamento

17:01 - 16/04/2021 Portugal volta a receber voos do Brasil, mas inclui restrições; confira

10:25 - 16/04/2021 Portugal encerra suspensão de voos com Reino Unido e Brasil universal. Então, essa mesma decisão agora inclui todos os imigrantes que estão no país. Mas ainda assim brasileiro já tinha essa preferência. O que fica claro agora é que as fronteiras estão muito mais fechadas. Portanto, qualquer medo por um pico, um aumento muito bruto de imigração ilegal em Portugal, é uma preocupação europeia principalmente de vários setores políticos”, diz Pedro Feliu, especialista em relações internacionais. “Em Portugal, pelas informações do Ministério da Saúde do país, a vacinação é considerada. Então, essa mesma decisão agora inclui todos os imigrantes que estão no país. Mas ainda assim brasileiro já tinha essa preferência. O que fica claro agora é que as fronteiras estão muito mais fechadas. Portanto, qualquer medo por um pico, um aumento muito bruto de imigração ilegal em Portugal, é uma preocupação europeia principalmente de vários setores políticos”, diz Pedro Feliu, especialista em relações internacionais.





Imigrantes e Refugiados ilegais têm direitos garantidos, em qualquer lugar do mundo. As imigrações ilegais ou irregulares acontecem por diversos motivos, mas a interpretação humanitária deve ser dada a todas as situações, em uma primeira análise.





Imigrantes e refugiados





A Advogada Internacionalista da Kolbe Advogados Associados, Hanna Gomes, explica que a vacinação contra o novo coronavírus disponibilizada a toda população mundial inclui na contabilização nacional os indivíduos de origens ilegais.



“Isso porque o intuito do país que propõe a vacinação destes estrangeiros visa proteger também a sua própria população. Mas não só isso. Como anunciaram Portugal e Estados Unidos, o objetivo também passa pelo reconhecimento e pela identificação dessa população subnotificada, a fim de reconhecimento da situação e fixação de estatísticas que possam produzir políticas públicas nacionais e, até mesmo, multilaterais”, explica.





Hanna diz que são garantidos a todas as pessoas, seja qual for a sua nacionalidade e o país em que se encontra, alguns direitos fundamentais atribuídos à pessoa humana, também chamados ao largo dos Direitos Humanos.



“São condições mínimas de dignidade, respeito e moralidade, que encontram respaldo na legislação interna de cada país, mas também em tratados internacionais e garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da qual quase todos os países ocidentais são signatários. São direitos individuais e personalíssimos, e ainda, intransferíveis por sua própria natureza – não estão ligados à nacionalidade ou ao território”, esclarece.





“Assim, em Portugal, o atendimento médico no sistema de saúde público, chamado Linha de Saúde 24 (horas) é garantido ao imigrante ou refugiado, mesmo em situação ilegal ou irregular. Existem diversas associais e convênios de apoio/ajuda aos imigrantes que podem garantir acesso à saúde ou até mesmo a orientação à regularização da situação, em caso de negativa”, informa a advogada.





Segundo Gomes, é preciso diferenciar a situação irregular da situação ilegal. A situação irregular se dá quando as autoridades do país têm conhecimento da entrada ou permanência do indivíduo no país, mas ainda não regularizou sua situação – “pode ser pela falta de um documento, pela desatualização dos dados fornecidos, pela mudança da situação, como por exemplo de turista para morador sem autorização oficial.

Já a situação ilegal se dá quando as autorizações do setor de imigração do país não sabem da entrada ou permanência dessa pessoa. Existem diversas associações e convênios de apoio/ajuda aos imigrantes que podem garantir acesso à saúde ou até mesmo a orientação à regularização da situação, em caso de negativa”, informa.





A advogada afirma que entre Brasil e Portugal, a deportação só acontecerá em última instância, no caso de condenação por crime, prisão ou no caso de pessoas que apresentem risco à nação portuguesa.



“Isso porque são diversos os tratados de cooperação e facilitação de residência e cidadania bilaterais entre Brasil-Portugal”, afirma.









*Estagiários sob supervisão de Ingrid Soares









O governo deliberou acontra aparamesmo sem o visto de residência e o número de inscrição no Sistema Nacional de Saúde (SNS). Desde 17 de março, o governo português, por meio do Decreto-lei nº 22-A/2021, permite que estrangeiros permaneçam no país mesmo com o. O documento precisa ter expirado a partir de 24 de fevereiro de 2020 e o decreto é válido até 31 de dezembro de 2021.