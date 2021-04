Portugal volta a receber voos do Brasil, mas inclui restrições; confira

Portugal encerra suspensão de voos com o Brasil (foto: AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Portugal decidiu encerrar a suspensão de voos com o Brasil e com o Reino Unido que vigorava desde o final de janeiro, mas apenas as "viagens essenciais" serão autorizadas, anunciou o ministério do Interior em comunicado nesta sexta-feira (16/4).



São consideradas viagens essenciais aquelas feitas "por motivos profissionais, estudos, reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias", explicou o ministério. Turismo não está na lista.





Depois de ser atingido por uma violenta onda dado novo coronavírus no início do ano, o país ibérico se prepara para entrar na terceira fase de um plano de saída gradual do confinamento na próxima segunda-feira (19/4), segundo anuncio do primeiro-ministro António Costa.O Ministério do Interior informou que as restrições de fronteira com a Espanha - que tem uma taxa de infecção maior do que Portugal - continuarão até o final do mês com base em um acordo bilateral. Também vale ainda a obrigação de que todos os visitantes apresentem teste negativo de COVID-19 ou respeitem uma quarentena, explicou o primeiro-ministro.

Restrições

Portugal continuará exigindo que os viajantes procedentes de países com uma taxa de incidência de coronavírus superior a 500 casos para cada 100.000 habitantes cumpram umade 14 dias em sua chegada. Entre estes países estão Brasil, África do Sul, França e Holanda.

Portugal encerra suspensão de voos com Reino Unido e Brasil

Com exceção de uma dezena de municípios, Portugal prosseguirá com o plano de desconfinamento de acordo com o previsto. Na segunda-feira reabrirão as portas restaurantes, centros comerciais, casas de espetáculo, escolas do ensino médio e universidades.



Esta é a nova etapa de um plano de flexibilização gradual das restrições de saúde que começou em meados de março, depois de dois meses de confinamento geral para frear a terceira onda da pandemia.



Em Portugal, são detectados quase 500 novos casos de COVID-19 por dia, número muito inferior aos 13 mil do fim de janeiro.

Em Belo Horizonte

A companhia aérea TAP retomou sua programação de voos para Lisboa, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, após o fim das restrições do governo português.



A primeira operação está prevista para este sábado (17/4), com chegada às 5h. Já a decolagem para Portugal deve ocorrer no dia 18, às 21h20. Ao todo, serão duas frequências semanais. As chegadas ocorrem às terças-feiras e sábados, bem como as partidas aos domingos e quartas-feiras.



Atualmente, são realizados voos para a Cidade do Panamá pela Copa Airlines. “Nosso intuito é manter a conectividade com os demais aeroportos pelo mundo, sempre com a máxima segurança para passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária nesses tempos de pandemia do coronavírus. Mantemos conversas constantes com a TAP e aguardávamos a liberação do governo português para retorno desse voo”, ressalta Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport. (com agências internacionais)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.