Portugal entrega ao Peru manuscrito do século XVII

As autoridades portuguesas encontraram um antigo manuscrito peruano do início do século XVII e o entregaram ao país sul-americano que o buscava há vários anos - anunciou a polícia judicial nesta sexta-feira (9).



O manuscrito estava à venda no site de um livreiro português, especializado em documentos antigos, disseram os investigadores, em um comunicado.



O comerciante português havia adquirido a peça de um antiquário alemão, que não soube explicar como a obteve, acrescentou a polícia portuguesa, sem dar mais detalhes sobre a natureza do documento.



Portugal entregou o manuscrito ao Peru por meio de sua embaixada em Lima, no âmbito do convênio internacional Unidroit de luta contra o tráfico de antiguidades. Ambos os países são signatários do pacto.